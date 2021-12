Homem morre após ser sugado por bueiro quando tentava salvar cão em Salvador

Um homem morreu e outro segue desaparecido após caírem em um córrego da avenida Lucaia, em Salvador. De acordo com testemunhas, a dupla teria sido arrastada pela correnteza enquanto tentava salvar um cachorro que se afogava.

Aílton Costa e Jonathan Costa, tio e sobrinho, estavam voltando de uma UPA quando viram o cachorro se afogando no córrego que transbordou. Os dois imediatamente foram tentar salvá-lo. No entanto, eles foram sugados pelo bueiro que dá escoamento.

O corpo de Jonathan foi encontrado na Praia do Rio Vermelho, enquanto Aílton segue desaparecido. Três equipes do Corpo de Bombeiros estão na região para realizar o resgate.

Sheila Costa, esposa de Jonathan, estava no local para acompanhar o resgate. Abalada, ela mostrou preocupação com os filhos do casal.

"Ele tinha vários filhos e não sei o que vai acontecer com eles. Erámos só nós dois cuidando de todos. Ele por mim e eu por ele", disse a víuva.