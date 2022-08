Homem morre em acidente após motorista dirigir embriagado na Bahia

Um homem morreu em um acidente na BR-420, em Itaquara, na região da Chapada Diamantina, na madrugada desta segunda-feira (29). O motorista envolvido no acidente estava bêbado e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A situação aconteceu por volta de 4 horas da manhã. A equipe de policiais foi acionada para atender a ocorrência de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Ao chegarem no Hospital de Jaguaquara, para averiguar a situação do condutor do carro, perceberam que ele estava alcoolizado. O teste de alcoolemia apontou um resultado de 0,77mg/l, valor acima do limite regulamentar.

Após liberação médica, o motorista foi preso e conduzido à Polícia Civil local para realização dos procedimentos cabíveis. Ele responderá, a princípio, pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.