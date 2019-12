Homem procurado por não pagar pensão é preso no acesso ao Festival Virada

Ades Jesus Conceição, 42 anos, foi capturado no acesso ao Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, neste domingo (29), após alerta das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial apontar 98% de similaridade com um procurado pela Justiça.

Com mandado expedido pela 10ª Vara de Família por não pagar pensão alimentícia, ele teve a prisão cumprida por equipes da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Imbuí/Boca do Rio).

Ele foi o segundo preso com o auxílio da tecnologia, adquirida pelo Governo do Estado, tentando acessar a festa. Ele é visto nas imagens usando camisa branca e short escuro.

O outro foragido localizado foi o traficante Herbert Oliveira dos Santos, 27, que teve a prisão realizada no primeiro dia do evento.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e tiveram o mandado cumprido na unidade.

Com este último, a tecnologia implantada em 2018 já conseguiu contribuir para a retirada de 106 criminosos do convívio com a sociedade, segundo a SSP.