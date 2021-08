Homem puxa facão e ameaça seguranças do metrô na Estação Mussurunga

Um homem foi preso após puxar um facão e ameaçar seguranças da estação de metrô de Mussurunga, no fim da tarde desta terça-feira (17). Ele pedia que clientes de uma barraca pagassem café para ele, quando foi abordado por seguranças e reagiu.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem abordava passageiros no local e, quando uma equipe da CCR Metrô se aproximou, ele pegou o facão dentro de um isopor e começou as ameaças.

O homem foi contido e levado para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado. As testemunhas também prestaram depoimento.

Procurada, a CCR Metrô Bahia confirmou a situação e disse que o homem ficou irritado ao ser orientado pelos seguranças sobre a proibição de abordar clientes para pedir dinheiro ou alimentos no local.