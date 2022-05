Homem que arrancou pedaço de orelha da ex se escondia há 2 meses em caixa d'água

A polícia prendeu um homem de 22 anos preventivamente na cidade de Euclides da Cunha. Ele é acusado de arrancar um pedaço da orelha da sua ex-companheira com uma mordida após uma crise de ciúme.

Depois de uma longa investigação, os policiais descobriram que o homem estava escondido há dois meses dentro de uma caixa d'água na zona rural de Euclides da Cunha.

De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu no início do ano e o agressor fugiu logo em seguida. O caso gerou comoção na cidade.

A prisão foi realizada pelos policiais do Setor de Investigação da Delegacia do município, com o apoio de guarnições da Polícia Militar, e o agressor foi apresentado na delegacia de Euclides da Cunha, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.