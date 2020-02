Homem que esfaqueou esposa em Feira de Santana tem prisão preventiva decretada

O assistente de cinegrafista que atacou a esposa com cerca de 15 facadas em Feira de Santana passou por uma audiência de custódia na manhã dessa segunda-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada.

Jeremias Souza da Conceição esfaqueou Elisângela Santos Oliveira Conceição na noite de sábado (8), após não aceitar um pedido de separação feito pela vítima. Ele ficará preso no Conjunto Penal de Feira de Santana. A defesa do agressor vai entrar com um pedido de habeas corpus.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a defesa do assistente pediu a homologação da prisão preventiva e pela concessão de liberdade provisória, mas a juíza Márcia Simões Costa não acatou. A decisão, segundo o órgão, foi tomada "para garantia da ordem pública e para não permitir que o acusado continue em liberdade para por em prática o seu verdadeiro desiderato que é de tirar a vida da vítima".

Além do decreto, o Ministério Público também se manifestou pela homologação da prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O crime aconteceu no apartamento onde Jeremias mora com Elisângela, no bairro Conceição. O assistente de cinegrafista é funcionário da TV Subaé, que divulgou uma nota de repúdio sobre o caso.

Segundo o delegado Roberto Leal, coordenador de polícia da região, a vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Unimed. Informações preliminares apontam que ela não corre risco de morte.