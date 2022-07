Homem que fez ameaças a Lula e a ministros do STF é preso em Minas Gerais

Ivan Rejane Fonte Boa Pinto foi preso nesta sexta-feira (22), em Belo Horizonte, após ameaçar o ex-presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, que integra a corte. As informações são do g1.

Ivan foi filmado dizendo que Lula deveria andar com segurança porque ele iria "caçar" o ex-presidente, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).

O homem também diz que vai "caçar principalmente" ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

"Os fatos apurados revelam que Ivan Rejane Fonte Boa Pinto utiliza suas redes sociais e aplicativos de mensagens para propagar e arregimentar pessoas para seu intento criminoso", escreveu Moraes na decisão.

"Garantias individuais [...] não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito", acrescentou o ministro do STF na decisão.