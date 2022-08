Homem que matou companheira em São Paulo é preso no interior da Bahia

Um homem condenado pela morte da companheira teve o mandado de prisão cumprido, na segunda-feira (2), na região de Irecê, na Chapada Diamantina. Ele também é suspeito de homicídio no interior da Bahia.

De acordo com o titular da DTE/Irecê, delegado Alex Nunes Rocha, o condenado matou a companheira no estado de São Paulo, para onde fugiu após praticar outro homicídio na cidade de Barro Alto, no norte da Bahia. “Ele teria tirado a vida da mulher depois de uma discussão entre o casal, ocultando o corpo em um cômodo da casa e concretando o local”, destacou.

Julgado e condenado a 13 anos de reclusão, o homem foi beneficiado com uma saída temporária após cumprir parte da pena, não retornando para o sistema prisional. “Fomos informados sobre a fuga do réu para o município de Canarana e passamos a investigar o paradeiro dele, tendo localizado o foragido da Justiça no distrito de Salobro, onde estava morando”, informou Alex Nunes Rocha.

Com o cumprimento dos mandados, expedidos pela comarca de Canarana e Justiça de São Paulo, o homem foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário.