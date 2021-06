Homem que planejou assassinato de rival é preso; menina de 5 anos foi baleada

A polícia prendeu um homem acusado de ser o mandante do assassinato de Denílson Barbosa dos Santos, no último dia 14, em Caravelas. No crime, uma menina de cinco anos também foi atingida por disparos de arma de fogo e ficou ferida.

O criminoso tem 28 anos e foi preso por equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Teixeira de Freitas, com apoio da Delegacia de Caravelas, na manhã desta terça-feira (29).

O mandante do crime está custodiado na unidade policial, onde aguarda transferência para o sistema prisional. “Ele era considerado uma das lideranças do tráfico de drogas em Caravelas”, pontuou a delegada.

De acordo com a delegada Valéria Fonseca Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin/Teixeira, responsável pela prisão, o criminoso orquestrou o assassinato por causa de uma disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo a investigação, no dia do crime o homem contratado pelo criminoso atirou contra os familiares de Denilson, que morreu após ser atingido, e feriu, além da criança, outras duas pessoas - todos já estão recuperados. O mandado de prisão contra o autor dos disparos já foi expedido.