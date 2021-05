Homem que sequestrou filhas de 3 e 4 anos no Ceará é preso na Bahia

Meninas foram localizadas e resgatadas com apoio da Polícia Civil baiana (Foto: Polícia Civil do Ceará/Divulgação)

Um homem suspeito de sequestrar as próprias filhas, de 3 e 4 anos,em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, foi preso durante uma ação conjunta da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim) com a Polícia Civil do Ceará, ocorrida nesta quarta-feira (5).

De acordo com o coordenador da 19ª Coorpin, delegado Felipe Néri, as buscas ao suspeito começaram após a polícia baiana ser comunicada sobre o possível paradeiro do pai e as crianças na cidade do centro-norte baiano. "Com a suspeita de que o homem poderia estar escondido em Senhor do Bonfim, a PC do Ceará nos acionou para dar apoio na localização dele e das filhas", comentou.

O homem teve o mandado de prisão cumprido e as crianças serão devolvidas para a mãe.

Uma pistola calibre 22, um revólver 38 e a quantia de R$ 12 mil foram apreendidos com o suspeito, que está à disposição da Justiça. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).