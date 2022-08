Homem que viajava para Salvador é preso com pistola e munições em veículo

Policiais Rodoviários Federais realizavam uma ação no trecho do município de Jequié, na BR 116, na Bahia, quando flagraram um veículo com três ocupantes. A situação ocorreu na última sexta-feira (6).

No interior do Hyundai / Santa Fé, os agentes acharam uma pistola calibre 40 mm e mais dez munições. O material completo foi encontrado dentro do console central do carro. Além disso, no porta-malas do veículo, foi apreendido um carregador vazio.

O passageiro informou aos policiais que saiu de São Paulo e estava se deslocando para Salvador. A pistola e as munições seriam de sua propriedade, mas não entregou a autorização de porte legal para o transporte do armamento.

O residente de Bauru, São Paulo, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária para realizar os procedimentos cabíveis e formalizar o flagrante.

(Foto: Reprodução / Polícia Rodoviária Federal)