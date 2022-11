Homem reage a assalto e tiro é disparado no Terminal de Ônibus do Aeroporto

Um assalto à mão armada causou confusão no Terminal de Ônibus do Aeroporto, em Lauro de Freitas, no início da tarde desta segunda-feira (7). Um passageiro entrou em briga corporal com o suspeito, que efetuou um disparo.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, que administra o terminal, informou que Agentes de Atendimento e Segurança prestaram auxílio a um cliente após ele ter sofrido assalto cometido por um suspeito que acessou o local pela área externa. Apesar do disparo, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe da CCR e esteve no local. A PM, no entanto, informou que não houve acionamento para o fato.