Homem recebe sexo oral enquanto dirigia e é multado

Um flagra chamou a atenção dos internautas da Austrália. Um homem foi multado em 1.087 dólares australianos (R$ 3.700) por dirigir recebendo sexo oral da companheira que estava no banco do passageiro.

De acordo com o Daily Mail Austrália, o motorista perdeu quatro pontos na carteira. As autoridades locais consideram o ato de alto risco para a sociedade.

A imagem só rodou após ser compartilhada em um grupo no Facebook que sempre registra motoristas sem cinto de segurança ou que estão falando ao celular. O flagra, no entanto, virou debate entre os usuários da rede social sobre ter uma pessoa fazendo o sexo oral ou apenas dormindo no colo do motorista.

O Departamento de Transportes e Vias Principais de Queensland alegou que o comportamento do passageiro resultou em uma infração alta a passageiros que não usam ou que usam de forma incorreta o cinto de segurança.