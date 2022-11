Homem se desespera com bloqueio que impedia filho de fazer cirurgia

Um grupo de protestantes impedia um pai de passar com o filho que precisava realizar uma cirurgia de urgência para não ficar cego. A situação ocorreu em uma rodovia da cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver Éder Rodrigues tentando negociar sua passagem para que o filho fosse atendido no hospital. A criança de 9 anos sofreu um acidente na escola e perfurou o olho. Ele já tinha passado por outros procedimentos, mas necessitava de uma nova cirurgia.

De acordo com o pai, em conversa com o G1, ele se sentiu desesperado ao perceber que os manifestantes estavam impedindo o carro de passar com o filho doente. Um dos homens que fazia o protesto, pediu para que Éder fosse a pé para a unidade de saúde.

“Foi um sentimento de impotência e revolta. Quando um deles disse que não se importavam que meu filho ficasse cego, me exaltei. Só me acalmei quando meu filho mais velho, de 13 anos, começou a falar comigo”, disse.

A cirurgia precisou ser remarcada para esta quarta-feira (23), no Hospital de Olhos de Cuiabá.