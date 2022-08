Homem se disfarça de mulher para roubar esmalteria em Salvador; vídeo

Uma esmalteria localizada na Rua da Matriz, no bairro de Valéria, em Salvador, foi furtada por um homem trajado com roupas femininas e uma peruca. O caso aconteceu na última segunda-feira (1º).

De acordo com a Polícia Civil, uma das proprietárias da loja afirma que o crime foi realizado por seu ex-namorado. Ela alega que ele não aceita o fim do relacionamento.

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do local mostra o momento em que um homem e uma mulher deixam um imóvel cheio de sacolas. Os suspeitos teriam pichado o local com o nome de uma facção criminosa.

Ainda segundo informações iniciais da polícia, as proprietárias do estabelecimento já encontraram o local com a porta aberta e todo o material de trabalho havia sido levado.

O homem já foi identificado e será ouvido na unidade policial. O caso é investigado pela 8ª Delegacia Territorial (DT/CIA).