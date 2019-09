Homem sorteia a si mesmo no 'Roda a Roda' do SBT e surpreende Rebeca Abravanel

O cearense Antonio Mateus da Silva Matos, de Reriutaba, a 276,1 km de Fortaleza, participou do programa do SBT "Roda a Roda", que foi ao ar na noite dessa terça-feira, 17. Ao ajudar Rebeca Abravanel a sortear outros revendedores, o consultor da Jequiti sorteou a si mesmo.

Na ocasião, a filha de Silvio Santos ficou surpresa com o sorteio. "É você? Você está falando sério? Você se sorteou, cara. Ele sorteou ele mesmo. Isto é incrível! Eu estou chocada que ele sorteou ele mesmo. Nunca aconteceu isso", disse Rebeca surpreendida com a situação.

Outro ponto alto do cearense no programa foi um gemido, replicado por Rebeca: "É o que?". Na sequência, o cearense disse: "Não me diz que é da Silva Matos". A apresentadora então confirmou.

O caso foi o primeiro a acontecer no programa em toda sua história, que estreou na televisão no dia 13 de outubro de 2003. Silvio santos já não apresenta mais a atração. Ele passou a bola para Rebeca Abravanel, sua quinta filha do casamento com Íris Abravanel. O programa recebe consultores e clientes da Jequiti, que completam palavras em um quadro. Quanto mais letras o participante acertar, mais ele ganha em dinheiro. No final, consultores ou clientes ajudam o apresentador a sortear próximos participantes da atração. As informações são do Jornal O Povo.

Veja vídeo do Roda Viva: