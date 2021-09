Homem suspeito de passar a mão em ciclista é preso no Paraná

O homem suspeito de assediar Andressa Lustosa, de 25 anos, que andava de bicicleta pelas ruas da cidade de Palmas, no Paraná, foi preso nesta terça-feira (28).

Câmeras de segurança captaram o momento em que a jovem pedalava na rua quando o passageiro de um carro coloca o braço para fora e passa a mão no corpo de Andressa, derrubando-a logo em seguida. O caso aconteceu no domingo (26).

As imagens foram postadas pela própria Andressa nas redes. A estudante de direito denunciou a violência sofrida.

“Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós, mulheres, não temos um minutos de paz!! Sai de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas!”, escreveu Andressa na publicação.

Segundo a Polícia Civil, todas as quatro pessoas que estavam no carro no momento foram identificadas.

A PC ainda informou que o caso é investigado como importunação sexual e lesão corporal. A vítima prestou depoimento à polícia, e fará exame de corpo de delito por conta dos ferimentos causados pela queda.

"Eu acho que está na hora de alguém tomar uma atitude. A gente não está aguentando mais esse tipo de situação. É humilhante nós mulheres não podermos sair na rua para fazer uma atividade física. Você não pode sair na rua por medo. O que é isso? Em pleno século XXI, é triste. Não é normal isso", disse a estudante.