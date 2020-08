Homem tenta assaltar loja na Joana Angélica e morre ao pular para fugir do imóvel

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu depois de tentar assaltar uma loja na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, Centro de Salvador, no fim da tarde desta terça-feira (11).

Segundo informações da TV Bahia, que ouviu testemunhas no local, por volta das 16h, ele tentou assaltar uma loja de aluguel de roupas para casamentos e formaturas, mas a proprietária do estabelecimento reagiu à abordagem e os dois entraram em luta corporal.

Também devido ao assombro de uma cliente que se encontrava no momento, o assaltante resolveu fugir pulando de uma janela do imóvel, localizado no segundo andar.

De acordo com a Polícia Civil, o assaltante saltou pela janela dos fundos do estabelecimento, de altura equivalente a três pavimentos.

Até por volta das 19h, homens da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho) ainda estavam no local esperando a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

Em conversa com a TV Bahia, a dona da loja, que preferiu não se identificar, disse que sabe que reagir a assalto não é a postura correta, mas estava indignada porque seu estabelecimento já havia sido roubado há cerca de 15 dias.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia Territorial (Barris).