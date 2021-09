Homem tenta descartar drogas ao perceber que seria abordado por policiais

Um homem que pilotava uma motocicleta sem placa no Povoado Pau de Colher, em Santa Maria da Vitória, foi preso com drogas e dez aparelhos celulares, nesta sexta-feira (24). Segundo a polícia, ele tentou descartar o material quando percebeu que seria abordado pelos policiais.

Material apreendido pelos policiais (Foto: divulgação/ PC)

A polícia informou que o homem, que não teve o nome divulgado, estava com seis porções de cocaína, uma trouxa de maconha e R$ 840. Os celulares foram apreendidos na casa do suspeito, e alguns tem restrição de furto e roubo. Antes de ser preso, ele tentou descartar as drogas, mas o material foi recuperado.

Ainda durante as diligências, os policiais apreenderam cinco buchas de maconha e uma porção de cocaína, em um bar indicado pelo suspeito. A proprietária do estabelecimento foi ouvida na unidade policial.

O homem foi preso em flagrante pelos investigadores da Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória e foi autuado por tráfico de drogas. O material será periciado, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).