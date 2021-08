Homem tenta sacar R$281 mil com documento falso e é preso na Bahia

Um estelionatário tentava resgatar uma quantia de R$ 281 mil em uma agência bancária de Paulo Afonso, no norte do estado, quando foi preso em flagrante por equipes da Polícia Civil na quarta-feira (4). A prisão foi convertida para preventiva hoje.

O suspeito estava usando um documento falso para realizar a transação, diz a polícia. Percebendo o golpe, os funcionários do banco acionaram os policiais, que efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi autuado por uso de documentos falsificados ou adulterados e estelionato.

Durante as investigações, o delegado João Henrique Nunes, responsável pelo flagrante, ainda descobriu o envolvimento do suspeito com uma quadrilha de estelionatários. “Constatamos a existência de um grupo que saca valores precatórios, utilizando documentação adulterada e informações privilegiadas", informou o titular.

O homem teve a prisão convertida em preventiva ainda nesta sexta e foi encaminhado para o Presídio Regional de Paulo Afonso. O material recolhido seguiu para perícia. Segundo Nunes, “as investigações continuam, com o objetivo de desarticular esse grupo.”