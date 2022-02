Homens armados com metralhadora assaltam ônibus em Salvador

Um ônibus da linha Vista Alegre/Fazenda Coutos - Barra foi assaltado na manhã desta segunda-feira (28). O veículo passava pela Avenida Afrânio Peixoto, na região de Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio de Salvador quando subiram seis homens armados, com pistola e metralhadoras.

Encapuzados, os suspeitos subiram no ônibus na primeira viagem do dia, pouco depois das 5h30. Anunciaram o assalto quando o veículo estava cheio, com mais de 30 pessoas. Ninguém ficou ferido.

“O assalto foi terrível, cerca de sete homens saíram correndo de um beco e assaltaram a gente. Usaram metralhadora, revólveres, pistola, alguns estavam encapuzados. Não chegaram a atirar, mas ameaçaram o motorista para não tirar o carro do lugar e assaltaram todo mundo”, contou o cobrador à TV Bahia.

Os suspeitos roubaram telefones celulares e o dinheiro que havia sido arrecadado na primeira viagem, R$ 8,40.

O crime foi registrado no Grupamento Especializado de Repressão a Roubos em Coletivo (GERRC), na região dos Barris. A unidade já solicitou as imagens das câmeras de segurança do veículo e a investigação foi iniciada. Ninguém foi preso até então.