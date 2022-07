Homens chegam a blitz da Lei Seca empurrando carro e vídeo viraliza

Uma situação inusitada aconteceu durante uma blitz da Lei Seca no na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um motorista e outros passageiros desceram do carro para empurrar o veículo e passar pela blitz na segunda-feira, 11.

A cena foi flagrada por transeuntes, que filmaram e publicaram o vídeo. O motorista do veículo alegou estar com um problema mecânico em seu carro. Mesmo sendo empurrado pelos rapazes, o veículo foi parado pela blitz e o teste do bafômetro foi realizado, dando negativo.

“Vamos ver o que vai acontecer. Isso é inédito se o cara passar. Não é possível cara”, brinca o narrador do vídeo, que mostra homens comentando a situação e rindo bastante.

O vídeo da situação já conta com milhares de visualizações, e muita gente tem acreditado que os rapazes tentavam driblar a lei de modo inusitado. No entanto, conforme o portal G1, os policiais informaram momentos depois que o resultado do teste do bafômetro foi negativo.

A Lei Seca tem como objetivo proibir que pessoas dirijam sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. A multa para infratores da lei é de quase três mil reais, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Matéria publicada em O Povo