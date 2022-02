Homens com fuzis param trânsito para 'dama de vermelho' atravessar a rua; vídeo

Todo mundo conhece a cantada de que tal mulher é de "parar o trânsito". A anedota, sempre utilizada no sentido figurado, adquiriu ares de realidade na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. E o que provocou a interrupção no tráfego não foi — apenas — a beleza da moça, mas as armas que seus seguranças carregavam.

Um vídeo mostrando o momento em que a mulher, que ficou conhecida como "Dama de Vermelho", atravessou a rua após um grupo de homens armados parar o trânsito viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que ao menos oito homens portando armas como fuzis e escopetas fizeram uma fila, fechando as três faixas da pista. Durante a travessia, carros e até um ônibus foram parados.

O vídeo foi feito em frente à uma loja que vende armamentos. Em uma publicação, em uma rede social, a Loja do Pescador e Militar informou que o vídeo mostra "pessoas não identificadas" e que a apura "as responsabilidades dos envolvidos".

Ao g1, a Polícia Militar do Distrito Federal garantiu que "não teve conhecimento do fato". A Administração Regional de Taguatinga e o DF Legal — órgão responsável pela fiscalização no DF — também não foram comunicados.