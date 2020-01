Homens roubam passageiros de ônibus e fogem com chaves em São Caetano

Após assaltarem passageiros de um ônibus e de um microônibus, no início da manhã desta terça-feira (21), criminosos encapuzados roubaram as chaves do coletivo da empresa Integra e do ônibus do transporte complementar, bloqueando uma via de Capelinha de São Caetano, em Salvador, evitando que a polícia passasse pela rua.

O caso, que aconteceu por volta das 5h, na Rua Padre Antônio Vieira, impediu que os moradores saíssem do bairro. De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os assaltantes levaram os pertences dos passageiros. Após o roubo, eles fugiram levando as chaves dos dois veículos, causando assim o bloqueio da via.

A 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi acionada e, ao chegar ao local, realizou diligências no intuito de localizar os responsáveis.

O policiamento está reforçado e permanente na região, inclusive no final de linha da Capelinha, com equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e do motopatrulhamento, além da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS.