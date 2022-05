Homens são executados a tiros em Sete de Abril

Dois homens foram mortos a tiros no bairro de Sete de Abril, no início da manhã desta quarta-feira (18). Segundo a polícia, o crime aconteceu antes das 5h, na Rua da Mangueira.

Testemunhas relataram à polícia que um grupo de indivíduos encapuzados arrombaram a residência de uma das vítimas, retiraram-na da residência e a executaram. Não há informações sobre como aconteceu a segunda morte. Uma das vítimas foi identificada como Raimundo Neto.

Policiais da 50ª CIPM estiveram no local e já encontraram os dois homens mortos. Uma equipe do Deparamento de Polícia Técnica esteve no local. As guias de perícia e de remoção foram expedidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).