Homens são mortos a tiros durante assalto a loja em Periperi

Dois homens foram baleados e mortos após um assalto a uma loja no bairro de Periperi, em Salvador. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira (18), na rua Frederico Costa.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar uma ocorrência de assalto e, ao chegar no local, os policiais da 18ª CIPM/Periperi encontraram dois homens caídos ao solo, com perfurações de arma de fogo.

Os homens foram socorridos pela PM e levados para o hospital Geral do Subúrbio, onde chegaram mortos.

Os materiais apreendidos, um veículo Fox, utilizado no assalto, e uma televisão que estava no interior do carro, foram levados para Central de Flagrantes.

Não há informações de quem atirou nos suspeitos. Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.