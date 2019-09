Homens são presos após invadirem hospital de Vitória da Conquista armados

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (2) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após ambos tentarem entrar armados no Hospital Municipal Esaú Matos.

Segundo a Polícia Civil, Breno Diego Rodrigues Santos e Lázaro Augusto Soares Salgado, que não tiveram suas idades divulgadas, foram presos dentro do setor de Serviço Social da unidade de saúde.

Segundo a investigação, Breno Diego e Lázaro entraram no hospital, procuraram o Serviço Social e pediram para fazer uma ligação telefônica. Neste mesmo momento, a polícia chegou e deu voz de prisão a ambos, que foram presos e levados para o Conjunto Penal Nilton Gonçalves.

De acordo com a Polícia Civil, é provável que os bandidos tenham invadido o hospital com o objetivo de se esconder de uma equipe da Polícia Militar, já que viaturas faziam rondas pelo bairro Kadija, onde fica a instituição de saúde, no momento do ocorrido.

A dupla é suspeita de cometer dois homicídios no final de semana e de matar uma mulher há cerca de um mês. No entanto, a investigação não deu mais detalhes dos crimes.