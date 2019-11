Homens são presos com armas e drogas no Sul da Bahia

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido depois de serem flagrados pela polícia com drogas e armas no município de Belmonte, no Sul da Bahia, na noite desta terça-feira (12). Cláudio Ivan Soares Costa, Fábio Júnior Portugal Alves Dos Santos, José Ramos Dos Santos Júnior e o adolescente foram localizados através de denúncia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica receberam a informação de que homens armados estavam aterrorizando a população.

Os quatro suspeitos foram localizados em uma casa na Rua Amendoeira, no bairro Biela. Segundo a polícia, eles são vendedores de drogas e no momento da prisão estavam com uma pistola ponto 40 e dois revólveres calibres 38.

Os militares fizeram uma busca no imóvel e encontramos 53 munições 9, 38 e 40 milímetros, diversos pacotes de maconha, 27 porções de cocaína, 39 embalagens de crack, quatro celulares e duas toucas. O tipo de droga apreendia e a quantidade de entorpecente não foram divulgados.

Os três presos, o adolescente apreendido e o material encontrado foram levados para a Delegacia Territorial de Eunápolis, onde o flagrante foi lavrado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.