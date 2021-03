Homens são presos por esquartejar e comer cachorro na Bahia

Uma dupla suspeita de maus-tratos contra animais teve o mandado de prisão temporária cumprido, na quarta-feira (17), em Crisópolis, a 230km de Salvador. As prisões ocorreram durante ação conjunta das Delegacias Territoriais de Olindina e Itapicucu e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas).

Os homens são acusados de esquartejar um cachorro e consumir a carne do animal. Um vídeo do fato foi compartilhado nas redes sociais, o que ajudou na identificação e localização da dupla. Um deles trabalha num açougue e foi preso no estabelecimento.

Um terceiro envolvido na ação está sendo procurado. Após o cumprimento do mandado, expedido pela Vara Criminal de Olindina, os suspeitos foram submetidos a exames de lesões e estão à disposição da Justiça.