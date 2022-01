Honda deixa de oferecer Civic, Fit, WR-V e HR-V no Brasil

A nova geração do Civic chegará ao Brasil importada no segundo semestre

Enquanto algumas empresas ampliam o portfólio, a Honda começou a trilhar um caminho diferente no Brasil. Recentemente, a empresa confirmou que a nova geração do Civic não será produzida no país e chegará ao mercado nacional importada - provavelmente do Canadá.

Na sequência, deixou de fabricar o Fit, que será substituído por uma configuração hacth do City. Inédito no mercado brasileiro, o veículo chegará às concessionárias nas próximas semanas.

Outra baixa no catálogo de produtos do fabricante japonês foi anunciada nesta semana: o WR-V, uma variante aventureira do Fit, deixou de ser feito.

E, para completar, o HR-V, então modelo mais vendido da empresa, saiu de linha temporariamente. A nova geração do produto chegará ao país no segundo semestre e até lá não será oferecido.

O motivo é que o motor 1.8 litro que equipa o SUV não está adequado às novas leis de emissões, que entrou em vigor neste mês.

O estranho é uma empresa como a Honda ficar sem oferecer um produto por metade de um ano por uma medida que era de conhecimento público.

Para piorar, o sedã Accord e o SUV CR-V continuam no line up brasileiro, mas no aguardo de novos lotes. Ou seja, tem mais acabou. Vamos aguardar atualizações.

SOB NOVA GESTÃO

Um consórcio liderado pela montadora elétrica sul-coreana Edison Motors concordou em adquirir a SsangYong Motor Co Ltd por 305 bilhões de won, o equivalente a R$ 1,4 bilhão - valor baixo para a compra de uma empresa desse porte.

O fabricante, que chegou a atuar no mercado brasileiro, está sobrecarregado com altas dívidas e suas vendas de veículos no ano passado caíram para apenas 84.496 unidades.

A SsangYong, que é baseada na Coreia do Sul, estava sendo operada desde 2010 pela indiana Mahindra.

O objetivo principal da Edison Motors é transformar a SsangYong em um fabricante de veículos elétricos com foco nos Estados Unidos.

FUTURO ELÉTRICO

A britânica Bentley, fabricante de carros de luxo que pertence ao grupo Volkswagen, anunciou um investimento de 2,5 bilhões de libras esterlinas (que corresponde a R$ 18,3 bilhões) ao longo dos próximos dez anos para se tornar puramente elétrica.

O plano de eletrificação se chama Beyond100 e o primeiro modelo totalmente elétrico da empresa deverá ser lançado em 2025.

Após isso, a montadora vai começar a vender um novo carro com a tecnologia por ano até 2030, o que tem chamado de plano “Five in Five”, com cinco carros em cinco anos.

Até o momento, não foram revelados nomes, designs ou características de nenhum desses novos veículos.

O FIM DO PASSAT

Depois de deixar de produzir o Passat com a tradicional carroceria sedã na Europa - continua apenas o station wagon -, a Volkswagen confirmou o encerramento da produção nos Estados Unidos, onde era vendido desde 1974.

A expectativa é que o modelo seja substituído em breve por um sedã elétrico de mesmo porte.

O três-volumes segue em produção apenas na China. Por lá, curiosamente, o modelo que conhecemos como Passat chama-se Magotan, enquanto o nome Passat é usado para nomear outro sedã.

OPÇÃO MAIS RADICIAL

Comercializado no Brasil apenas na configuração Sport, o Bronco faz parte de uma linha de produtos que inclui uma versão mais parruda.

Enquanto o Sport utiliza uma carroceria monobloco, o Bronco tem uma estrutura reforçada e tem carroceria sobre chassis.

Para completar, a Ford acaba de revelar a sua opção mais radical, a Raptor. O maior destaque é a suspensão: baseada nos carros de corrida off-road da categoria Ultra4, ela foi desenvolvida pela equipe da Ford Performance em parceria com a FOX, renomada empresa do ramo.

Dentre as novidades, a Ford destaca os reforços para o motor e transmissão e fornece um adicional de mais de 50% de rigidez torcional em relação a um Bronco convencional. O Bronco Raptor tem sob o capô um motor 3.0 V6 EcoBoost biturbo com mais de 400 cv de potência.

RENOVAÇÃO

A Master, líder do segmento de furgões grandes no país há oito anos consecutivos, incorporou novidades já apresentadas na Europa e fica mais potente e segura.

Na mecânica, destaque para a nova geração do motor 2.3 litros turbodiesel de quatro cilindros. Atualizado, o propulsor entrega 136 cv a 3.500 rpm (ganho de 6 cv em relação ao anterior) e 36,7kgfm a 1.500 rpm (aumento de 16%).

Além disso, o conjunto está até 30% mais econômico no uso urbano e 24% no ciclo combinado. O veículo, que é comercializado em seis configurações, passou a contar com controle de tração e estabilidade de série.

Os preços partem de R$ 187.600 (chassi cabine) e chegam a R$ 281.300 (minibus executive). A Renault confirmou o lançamento a configuração elétrica do veículo. As entregas estão programadas para o início do segundo semestre.

PRODUÇÃO EM ALTA

Os fabricantes de motocicletas instalados no Polo Industrial de Manaus esperam produzir 1,29 milhão de unidades neste ano. Esse volume representa um crescimento de 7,9% sobre 2021, que já foi o melhor desempenho desse setor desde 2015.