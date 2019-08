Hora de usar nossa energia a favor da democracia

A polarização política no Brasil, que chegou ao seu auge nas eleições presidenciais de 2018, parece não ter fim. Vivemos hoje um dilema: somos um país com a polarização política no nível da americana, mas enfrentamos a pobreza diariamente, sem infraestrutura básica e acesso precário à saúde, educação, segurança e tantos outros direitos fundamentais.

Mas o fato é que ainda estamos empregando nossa energia em uma briga polarizada e intolerante entre nós mesmos. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, a polarização política no Brasil supera a média internacional de 27 países, só ficando atrás de Índia e África do Sul. Os dados comprovam o que vemos cotidianamente: o radicalismo político chegou a níveis de intolerância que afeta os relacionamentos pessoais, afastando pessoas que pensam de forma diferente.

É preciso ultrapassar essa fronteira, evoluir. Canalizar essa energia a favor da democracia e conduzi-la ao palco da construção política que é o Congresso Nacional. Ali deve ser o nosso fórum de debate.

Desperdiçamos foco (para dizer o mínimo), ao discutir com pares, ao invés de concentrá-lo naqueles que se intitulam “nossos representantes”, repercutir as nossas opiniões com parlamentares e senadores e, eles, sim, criarem um debate construtivo, pois foram eleitos pelo voto popular para negociar, discutir, escutar e, assim, criar a melhor solução a favor da população brasileira. Então, pare de brigar com seu irmão, seu vizinho, no grupo de WhatsApp e coloque essa energia e a força da sua opinião para pressionar o seu deputado, o seu senador; aquele que foi eleito com o poder do seu voto.

O caminho para fortalecer a democracia passa pela responsabilidade de cada cidadão em entender a importância do seu papel como eleitor e, depois, de manter o diálogo ativo com seus representantes, saber quais são as pautas em votação e, claro, qual a posição dos seus eleitos em cada uma delas.

Aqui entra um pouco do meu sonho como cidadão e empreendedor: usar toda a potência da opinião política na construção de pontes; sair da briga polarizada restrita ao nosso círculo social, que apenas segrega, e, juntos, colocarmos energia a favor da democracia, criando um diálogo construtivo entre eleitor, deputados e senadores no esforço pela construção de um país mais honesto e justo.

Se não tivermos a consciência sobre a importância do Congresso Nacional, a clareza de que ali é o local de debate, não vamos conseguir implementar políticas que de fato melhorem a vida de todos nós, brasileiros.

Mario Mello é fundador do Poder do Voto, aplicativo gratuito que viabiliza a participação dos eleitores no acompanhamento do Congresso Nacional