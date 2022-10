Horóscopo de 10/10: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Vazia das 11h03 até 18h05

Apesar de Copérnico ter comprovado que a Terra não é o centro do Universo, ainda assim nossa humanidade continua tendo dificuldade de tirar o centro de gravidade de seu próprio umbigo, o que a faz julgar a realidade a partir de sua ótica pequena, autocentrada e egoísta, o grande impedimento para perceber a maravilha dos fluxos de Vida que nos sustentam.

Essa não é uma ignorância que resulte de má educação ou de falta de informação, ela é decidida livremente, é uma intenção de ignorar tudo que esteja além do alcance da limitada percepção autocentrada, que coloca perpetuamente os interesses egoístas em primeiro lugar, e se sobrar tempo depois se interessa pelo que seja maior que esses. Só que esse tempo nunca chega, e enquanto sejamos um punhado de entidades egoístas não teremos como construir uma sociedade justa e harmoniosa.

ÁRIES: De um jeito ou de outro, suas iniciativas tirarão as coisas do estado de paralisia que não beneficia a ninguém. É hora de apostar alto, porém, sem se iludir de que tudo possa ser acertado com uma só tacada. Isso não.

TOURO: Quem se atreve a pensar além de seus interesses? Ninguém, porque se isso não é feito por todas as pessoas envolvidas, quem se atrever a pensar além de si verá que seus interesses são apropriados pelas outras pessoas.

GÊMEOS: Só a prática fará sua alma sair do estado de dilema paralisante, porque ao fazer, mesmo errando, você terá a capacidade de expressar todo esse redemoinho de emoções e se aliviará. Com a alma aliviada, não há como dar errado.

CÂNCER: Tentar esclarecer qualquer coisa que o valha neste momento seria aprofundar ainda mais a confusão. Melhor tomar distância segura e aguardar que termine o trecho de águas turvas e turbulentas. Tudo passa, isso também.

LEÃO: Para crescer e progredir há de se dar um salto ao vazio, sem certeza de que dará certo, mas ciente de que se der errado, dará muito errado. Entre a glória e o abismo, assim anda o mundo, e o destino individual acompanha.

VIRGEM: Todo mundo está sob pressão, de uma forma ou de outra, em endereços diferentes, com tonalidades diversas, mas ninguém está livre do achatamento que o estado do mundo produz em todas as pessoas. Considere isso.

LIBRA: Promessas são promessas, vão e vêm, e no seu vaivém algumas poucas se realizam enquanto as outras continuam em movimento, produzindo o ar da esperança. É lindo ter esperança, é motivador, é um bom passo à frente.

ESCORPIÃO: Os desejos são sempre urgentes, se estabelecem como prioridades, mas acontece que, ao mesmo tempo, há inúmeras outras coisas acontecendo e o dia tem apenas vinte e quatro horas. Será que tudo tem cabimento?

SAGITÁRIO: Você sabe que esse jogo de buscar culpados para os distúrbios é apenas uma forma de ganhar tempo, e tirar a responsabilidade de cima de suas costas, como se fosse uma batata quente. Melhor passar por isso com rapidez.

CAPRICÓRNIO: Tudo pode ser uma oportunidade, mesmo as crises, mas também acontece que a alma cansa de ter de repetir novamente o esquema de sofrer bastante, para só depois progredir. Talvez seja hora de buscar um caminho mais sereno.

AQUÁRIO: Se os sonhos não encaixam na realidade, pior para a realidade! Você faça prevalecer seus sonhos, nem que para isso tenha de aprender a engolir camelos, porque de outra maneira, a vida não terá gosto de valer a pena.

PEIXES: Como foi que tudo veio a parar aqui? Como é que vai resolver tudo que empaca seu caminho? São perguntas pertinentes e nem todas têm resposta, são apenas questionamentos que têm cabimento. Observe tudo com distanciamento.