Horóscopo de 10/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto crescente em Peixes.

Longe é um lugar que não existe, impossível é apenas uma questão de perspectiva, inúmeras frases motivadoras existem para te ajudar a criar imagens dinâmicas que encurtem a distância entre tuas pretensões e tua realidade atual.

Nenhuma experiência motivadora será suficiente, nunca, se tu não a aproveitas para te lançar ao futuro com atrevimento.

Evita esperar ter certeza dos resultados, a motivação há de te servir para aplacar as vozes da angústia que gritam não haver certeza alguma sobre o que virá.

Elas estão certas, não há garantia de nada, portanto, de nada vale que acredites mais em que tudo vai dar errado, o que importa é que continues jogando e apostando com atrevimento.

ÁRIES: O reconhecimento dos erros cometidos é muito importante, fundamental até, porque sem isso, sua alma corre o risco de continuar errando até chegar o momento de a conta ser tão grande que não se possa mais pagar.

TOURO: Ainda que a antipatia faça você querer ver certas pessoas pelas costas, de todo modo elas são necessárias e você terá de encontrar uma forma diplomática de lidar com elas. A necessidade é a verdadeira mãe do destino.

GÊMEOS: Procure acelerar tudo, mas cuidando para não perder o controle sobre nada do que está em andamento. Procure acelerar, de modo a não perder mais tempo com questões aleatórias que distraem. Só faça o que interessa.

CÂNCER: Teste suas percepções fazendo sugestões às pessoas, como se fossem perguntas, e não afirmações. Por enquanto, tudo que você percebe com clareza é, ao mesmo tempo, muito obscuro e confuso para as pessoas. É assim.

LEÃO: Procure ter clareza sobre os assuntos que, de tanto medo que provocam em sua alma, sua reação imediata sempre é fugir ou fingir que não tem nada com isso. O medo é uma força às avessas, que você precisa conquistar.

VIRGEM: O que as pessoas fazem e dizem nem sempre é do seu agrado, mas isso não significa que deva servir para você tomar distância delas, porque desse modo sua alma acabaria isolada. Pessoas são pessoas, complicadas.

LIBRA: Nem sempre é possível fazer o que se gosta ou deseja, em muitos momentos há obrigações necessárias que não podem ser evitadas, mesmo que lhe provoquem rejeição e antipatia. Procure aceitar isso, porque assim será mais fácil.

ESCORPIÃO: A busca de excitação é legítima, porque essa é a válvula de escape para todos os constrangimentos a que sua alma está submetida ao longo dos dias. Que essa busca seja coroada de sucesso! Com todo cuidado também.

SAGITÁRIO: Nada há neste momento que seduza sua alma, pelo contrário, ela está ligada a acontecimentos que não fazem parte do presente, mas que se conjugam em tempo futuro. Lance sua mente ao futuro, à aventura! Aí sim!

CAPRICÓRNIO: A percepção clara de algumas coisas que estão em andamento deixam sua alma alerta e alarmada, porque não sabe bem o que fazer com isso. Entenda, se a percepção foi clara, é porque sua alma saberá o que fazer.

AQUÁRIO: É importante controlar as finanças, para organizar tudo e ganhar mais tranquilidade em relação ao futuro. Não se preocupe nem com gastar nem muito menos com poupar, apenas faça contas realistas e se atenha a elas.

PEIXES: Para você conseguir atravessar o muro de dificuldades e limitações que se ergueu à sua frente, você terá de tomar a iniciativa de mexer e investigar tudo que, outrora, intimidaria sua alma e lhe infundiria medo.