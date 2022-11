Horóscopo de 11/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura.

Apesar de que as orientações certeiras sobre o que seria melhor fazer provêm continuamente de nosso ser interior, nossa personalidade só se lembra dessas orientações quando cai em si, lembrando de ter pensado o que pensou, mas depois feito qualquer outra coisa diferente.

Nossa personalidade é um veículo que tem delírios de ser motorista, porque o motorista real da personalidade é a alma, capaz de nos orientar melhor, porque nossa alma é muito mais conectada com as realidades visíveis e invisíveis, do que a personalidade que se atém ao que os órgãos dos sentidos transmitem.

A desconexão de alma e personalidade é tudo que temos de solucionar, porque enquanto continuam desconectadas, assim mesmo acontece com nossos quereres e deveres, que vivem em conflito.

ÁRIES: As pessoas se entendem e desentendem porque assim são elas mesmas, que a si mesmas não entendem o tempo inteiro, se desentendendo com elas mesmas. Essa é a loucura cotidiana de nossa humanidade, multiplicada pelos relacionamentos.

TOURO: Deixe que a vida siga pelo caminho que seus mistérios determinam, e você siga atrás dela, porque neste momento não seria auspicioso tentar controlar qualquer coisa que o valha, mas se entregar ao que o mistério determinar.

GÊMEOS: Fazer com que alguém se sinta mal, arrependido ou diminuído é uma armadilha, porque quando alguém se sente mal, todas as pessoas envolvidas participam do mal-estar. Isso cansa e é inútil. Melhor ir por outro caminho.

CÂNCER: Alguém vai ter de tomar a iniciativa que ninguém anda querendo tomar, e parece que a alma premiada com o destino foi a sua. Siga em frente, diga o que seja necessário e se livre da situação o mais rapidamente possível.

LEÃO: Ainda que pareça haver contrariedades, em vez de você se dedicar a lutar contra elas, simplesmente ignore e siga em frente com seus planos, se adaptando às circunstâncias e as driblando da melhor maneira possível.

VIRGEM: Muitas coisas acontecem, muitas outras você precisa fazer acontecer. Assim é que o tempo de cada dia, que continua do mesmo tamanho, precisa fazer algo mágico para caber tudo que se agrega e se multiplica. Em frente.

LIBRA: Faça o que tiver planejado, mas se prepare para mudar os planos se perceber que a realidade lhe apresentar dificuldades que impedem seguir em frente. A leitura dos sinais se torna importante nesta parte do caminho.

ESCORPIÃO: Faça as manobras pertinentes para consolidar seus interesses e ter um pouco mais de domínio sobre a situação, porém, sempre considere que o domínio obtido é temporário, porque a vida é maior que nossos planos.

SAGITÁRIO: Alguns assuntos precisarão ser tratados, independente de você fazer de tudo para os evitar. A inevitabilidade pode ser desconfortável no início, mas depois se mostrará libertadora, aliviará sua alma de um grande peso.

CAPRICÓRNIO: Grande parte dos conflitos que acontecem entre as pessoas giram em torno de disputas de territórios, sejam esses efetivos, na forma de recursos materiais, ou subjetivos, por arquiteturas morais e éticas.

AQUÁRIO: Querendo ou não, gostando ou não, há coisas que só você pode e deve fazer, e seria melhor que você as fizesse, para evitar que, depois, num futuro nada distante, tudo passe a adquirir uma tonalidade mais dramática.

PEIXES: Há coisas que precisam acontecer, independente de você gostar delas ou não, ou de se essas atrapalham ou favorecem seus planos. Essa há de ser uma constatação de que não é necessário manter o controle sobre tudo.