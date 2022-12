Horóscopo de 1/12: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura.

Toma um tempo para te observares com honestidade, de forma transparente, sem justificativas, te observar como se fosses o personagem de uma trama ampla de acontecimentos, e decidir que papel queres desempenhar nos próximos tempos, dentro de um mundo que não voltará nunca mais à normalidade, essa foi para o espaço definitivamente.

Observa e identifica teus ardores, sem te circunscrever ao sexual, mas aos impulsos que te aproximam de tais ou quais experiências, sem as quais, tudo o mais fica sem sabor. Provavelmente te aconteça de compreenderes que andaste sacrificando ardor demais em nome de compromissos e formalidades, e que esse é um tempo que precisa ser recuperado, mas sair pela vida afora e dentro em busca do tempo perdido, há de se ter tempo para isso, não é?

ÁRIES: Quando sua alma tiver certeza de ter entendido bem o que acontece, terá chegado a hora de voltar a se debruçar sobre os acontecimentos, em busca de um fio de meada que outorgue sentido a tudo. Está difícil o encontrar.

TOURO: Nenhum horóscopo vai conseguir diminuir sua ansiedade, porque neste momento sua alma aposta alto no futuro e não tem como garantir a certeza dos resultados, mesmo porque se certeza houvesse, não seria uma aposta.

GÊMEOS: As pessoas servem de exemplo, tanto do que é preciso fazer quanto do que é preciso evitar. Porém, como o cenário que o mundo oferece anda confuso demais, muitos disparates são feitos e acabam dando certo. Seriam exemplos?

CÂNCER: As pequenas coisas são pequenas coisas, a não ser que você as vincule a ideais avançados e amplos, lhes outorgando uma importância que não teriam em si mesmas, apenas quando associadas a outros assuntos maiores.

LEÃO: Você pode aumentar o que pretende fazer, para atrair as pessoas. Porém, é importante que, interiormente, você preserve o senso de proporção, para não se enganar nem tampouco confundir o desejo com a ilusão.

VIRGEM: A vontade de que tudo dê certo não há de se converter numa atitude exagerada, mediante a qual sua alma faça concessões indevidas. Tudo em seu devido lugar neste momento, de acordo com as proporções adequadas.

LIBRA: São as pequenas coisas, os detalhes, os gestos aparentemente imperceptíveis que fazem enorme diferença nos relacionamentos. Observe como as pessoas tratam você, porém, observe também suas atitudes em relação a elas.

ESCORPIÃO: Está sempre tudo certo até chegar a hora de nada estar certo, e aí começam as recriminações e o jogo de culpados e vítimas, o qual serve apenas para ganhar tempo enquanto se tenta explicar o inexplicável. Nada além.

SAGITÁRIO: Faça o possível e o impossível para começar a se livrar dos assuntos que vêm se alastrando por tempo demais sem solução, e que estão dando sinais de desgaste. Não se trata de vencer ou perder, se trata de se libertar.

CAPRICÓRNIO: Entre a ansiedade e as suspeitas, a alma está sob pressão, mas acontece que não há muito o que fazer a não ser esperar e ver o rumo que as coisas tomam. Este, definitivamente, não é um momento para pretender controle.

AQUÁRIO: As pessoas estimulam você a entrar em ação porque não são elas que ficarão na linha de frente, tendo de assumir a luta por inteiro. Você tome suas próprias decisões, de acordo com suas conveniências, isso sim.

PEIXES: O jeito pisciano de ser é fluir com a vida e perceber claramente que de todas as confusões em que você se mete, algo interessante e produtivo resulta. Porém, não vale a pena apostar em que sempre isso dará certo.