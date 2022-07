Horóscopo de 11/7: veja previsões para esta segunda-feira

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

A lista de ideações preparadas para te derrubar e te fazer sentir incapaz de administrar teu caminho é enorme, e como tudo na tua educação é reflexo da ideologia de que aqui na Terra se deve sofrer para ganhar o paraíso, tua mente se apega mais a essa lista do que à percepção da outra lista, que lhe faz contrapeso.

Combate em ti esse apego maldito ao sofrimento, porque não se chega ao céu sofrendo, mas se libertando dessa tradição inútil e contraproducente. Não há receitas prontas para executar esse desapego, tu terás de te movimentar dentro de tua própria alma como se estivesses num videogame, brandindo o discernimento como a única arma disponível para te abrires passagem no meio dos zumbis que querem te derrubar.

Derruba o que pretende te derrubar, derruba tudo.

ÁRIES: A visão de perspectivas mais amplas e promissoras é motivo de entusiasmo, porém, para que esse nobre sentimento não desapareça rapidamente, cuide para não ficar apenas nas visões. Aja à altura das visões.

TOURO: A própria natureza de sua humanidade não permite que nenhuma certeza dure o quanto seria desejável, já que as certezas pareceriam refúgios seguros. A natureza de sua humanidade produz questionamentos e dúvidas.

GÊMEOS: Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, esse é o verdadeiro sinal de espiritualidade. Enquanto isso não é possível, porque emoções tortuosas se apresentam, pelo menos evite ao máximo o ressentimento.

CÂNCER: Há muitas potencialidades encerradas nos acontecimentos atuais, promessas de um futuro desejável. Cada dia, porém, continua durando o mesmo tempo, e cada potencialidade, para ser explorada, requer um tanto de tempo.

LEÃO: Faça valer sua vontade, mas também esteja ciente de que isso não passa de uma aposta, porque no tabuleiro do jogo não tem apenas sua vontade, mas também a das pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Complexidade.

VIRGEM: Nem sempre é acolhedor o ambiente em que normalmente sua alma se sentiria acolhida, e isso não há de se tornar algo preocupante, mas incentivo para ver de que maneira você pode intervir no ambiente e o melhorar.

LIBRA: Se todo pensamento se materializasse pelo mero fato de ser pensado, o mundo estaria cheio de monstros e distorções. Afortunadamente, o poder de materializar pensamentos ainda é uma utopia. Pensar bem é uma ciência.

ESCORPIÃO: Celebre as pequenas vitórias, se preparando para as próximas, porque se você se detiver por tempo demais nas celebrações, algumas coisas perderão vigência e você terá, depois, de retroceder várias casinhas.

SAGITÁRIO: Tomar iniciativas é com sua alma mesmo. Só resta saber que tipo de iniciativas seriam essas, porque, uma vez que o jogo começar, não haverá como mudar, o processo seguirá até o fim. Iniciativas e decisões.

CAPRICÓRNIO: Comece a semana útil com tranquilidade, evitando atropelar os acontecimentos com sua vontade. Valorize a vulnerabilidade que sua alma apresenta, porque essa não é um defeito, é um sinal para andar mais devagar.

AQUÁRIO: Ao valorizar outras pessoas, automaticamente você dá valor à sua própria vida também. O sucesso alheio é uma bênção, só que para se envolver nessa experiência sua alma precisa treinar a valorização dos outros.

PEIXES: Se ainda faltar algo para sua alma se sentir segura e iniciar a ação, em vez de continuar se atormentando com dilemas, busque suprir essa falta o quanto antes, porque, de outro modo, a chance de agir será perdida.