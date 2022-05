Horóscopo de 13/5: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Há os alinhamentos do além, que te brindam com visões magníficas de um Universo planejado e em sistemática ordem, e há, também, os alinhamentos do aquém, entre tua alma e as pessoas com que te relacionas.

É normal que os relacionamentos estejam desalinhados, porque somos todos educados para existir em torno do egoísmo, o qual nem pode ser franco, mas solapado sob um discreto manto de hipocrisia, muito elegante e aparentemente alinhado, porque, sim, até para nos desalinharmos e sustentarmos essa condição precisamos de alinhamento.

Evita buscar longe a oportunidade que está ao teu alcance, isto é, que teus olhos busquem apaixonadamente a beleza do firmamento não há de te servir de justificativa para deixar de dedicar tua atenção ao alinhamento que requerem teus relacionamentos.

ÁRIES: Apesar das dificuldades de coordenação e de todos os problemas gratuitos, mas custosos, que sua alma precisa enfrentar, ainda assim há margem de manobra para continuar progredindo, contando com seu esforço e empenho.

TOURO: Tem coisas que dá para você fazer, enquanto há outras que sua alma precisa evitar, porque só complicariam. Porém, entrou em campo a ambição, e essa distorce o olhar sobre a realidade. É necessária, porém, perigosa.

GÊMEOS: Beira o impossível entender o que acontece no mundo atualmente e, ainda por cima, que isso não seja um cenário distante, porque se intromete através dos relacionamentos próximos e íntimos. Um pouco mais de lucidez!

CÂNCER: Os equívocos circulam à solta nos relacionamentos humanos, e se ninguém se dedica a fazer as reflexões pertinentes, que parecem mais impertinentes do que nunca, então que solução poderia ser encontrada? Nenhuma!

LEÃO: Lidar com gente sempre será difícil, porque as pessoas não são objetos inertes que ficam no mesmo lugar que se deseja. As pessoas são sujeitos complexos, com vida própria e, principalmente, capacidade de decidir.

VIRGEM: Às vezes, como agora, não tem jeito, você precisa pedir ajuda. Apesar de toda a resistência de sua alma nesse sentido, sempre preferindo contar apenas com seu próprio esforço, não será tão difícil assim pedir ajuda.

LIBRA: Para você fazer tudo de acordo com seus desejos, dará muito mais trabalho do que tentar se adaptar às circunstâncias e, temporariamente, deixar de lado os desejos, tentando se orientar pelas necessidades. Assim é.

ESCORPIÃO: Apesar de todos os impedimentos, que são reflexo na realidade daquilo que, interiormente, limita seu entendimento, mesmo assim você avançará, porque a vontade de progredir não pode ser detida para sempre. Nada disso!

SAGITÁRIO: Neste momento, o mais importante é o pequeno, tudo que, por fazer parte do automatismo da vida cotidiana, não merece a atenção devida. Porém, desatender e negligenciar traz resultados desastrosos. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo é possível, mas o que se apresenta como impossível, antes de fazer você desistir, mereceria uma boa negociação, tanto com as pessoas envolvidas quanto, também, com as forças misteriosas do Universo.

AQUÁRIO: Para que as coisas sigam o rumo de suas pretensões, você vai precisar tomar algumas iniciativas nada populares, mas necessárias. É tudo uma questão de reconhecer a quem você quer agradar, a si ou à audiência

PEIXES: As preocupações continuarão vivas e vigorosas na mesma medida em que você lhes prestar atenção, e as tratar como se fossem a coisa mais importante da vida. Não são! E sua alma sabe disso. Só falta uma decisão.