Horóscopo de 13/8: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

À medida em que amadureças e desenvolvas sabedoria, paradoxalmente criarás inimigos entre as pessoas que outrora te apoiavam, e isso não porque elas sejam demônios, mas porque, pela sabedoria, tu te distancias do lugar comum de conflito e competição, que é produto da dinâmica mediante a qual buscamos ser únicos, originais e diferentes.

Na prática, tu obténs, pela sabedoria conquistada, a diferenciação que o lugar de conflito nunca poderia te fornecer, mas é muito interessante notar que, ao funcionares com sabedoria, não mais te importa o que te diferencia de teus semelhantes, porque percebes, com amorosa e fraternal compreensão, que é muito mais valioso destacar o que nos une e temos em comum do que aquilo que nos distancia, e que não há Graça em lutarmos para ser exclusivos, acima de todos e de todas

ÁRIES: De uma forma ou de outra, pelas boas ou pelas más, tudo continua se desenvolvendo da melhor maneira possível, em alguns momentos sob seu controle, noutros andando como se não houvesse um motorista tomando conta.

TOURO: De alguma maneira, você terá de explicar seus movimentos e intenções antes mesmo de as colocar em marcha, porque se as pessoas forem pegas de surpresa, a reação não vai ajudar seus propósitos. Tudo em ordem.

GÊMEOS: Cuide para não falar de forma impulsiva tudo que você sabe, porque ainda que a atitude seja motivada pela boa vontade de esclarecer, é importante só falar de coisas que as pessoas perguntem, e nada além disso.

CÂNCER: Apesar das discordâncias entre o que você faria e o que as pessoas lhe aconselham a fazer, há de haver algum ponto de equilíbrio e comunhão entre as duas condições, e é esse que sua alma precisa buscar agora.

LEÃO: Os limites que certas pessoas colocam pode, eventualmente, constranger você, mas seria melhor passar por esse sentimento o mais rapidamente possível, não o levando a sério, porque não agrega nada bom à situação.

VIRGEM: Do seu ponto de vista é possível enxergar perspectivas interessantes, mas que, ainda, não podem ser postas em prática, já que dependem, em grande parte, da colaboração de pessoas que não enxergam nada disso.

LIBRA: Algumas mudanças, apesar de perturbar seus planos, vêm por bem, e não está em suas mãos as colocar em marcha, elas acontecem através das pessoas que, por essas coisas da vida, mudam seus pontos de vista e intenções.

ESCORPIÃO: Há coisas que precisam ser esclarecidas, porque não há mais margem para continuar em frente imaginando que os mistérios da vida as solucionarão. Isso vai acontecer, sim, mas através das atitudes que você tomar.

SAGITÁRIO: Diante do cenário mundial que não parece ter perspectiva de entrar em harmonia novamente, o melhor que você pode fazer é ir tomando medidas dinâmicas e pequenas, porque não há disponível nenhuma bala de prata.

CAPRICÓRNIO: Importante mesmo é que você solucione seus perrengues financeiros sem que isso se torne um ponto de angústia que estrague seu humor de forma constante. Não vale a pena levar tão a sério esses perrengues.

AQUÁRIO: Vale a pena colocar alguns limites, mas cuidando para que isso não seja feito de maneira ofensiva, porque uma coisa é você delimitar seu território, outra diferente é tratar as pessoas como se fossem invasoras.

PEIXES: Não se importe com a tensão, porque se essa servir para acordar você daquela letargia que faz com que você realize menos do que poderia, então a tensão há de ser bem-vinda. Sem tensão, tudo seria preguiça e lassidão.