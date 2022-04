Horóscopo de 1/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Nova em Áries.



Tu podes passar a existência inteira esperando por um grande acontecimento que defina teu caráter e destino, mas tu também podes te erguer sobre tua vontade e te converter nesse grande acontecimento.



Ou, tu podes também combinar as duas experiências e ir resolvendo com imparcialidade e criatividade a combinação simultânea de dependeres de acontecimentos para garantir tuas pretensões, mas também ir fazendo o que estiver ao teu alcance, para ser independente.



Entre a dependência e a independência existe a interdependência, e buscar te consolidar nesse ponto de harmonia te livrará de muitos dilemas inúteis, assim como também do exagero contemporâneo de insistir que tudo, absolutamente tudo, dependa de ti.



Tu existes em interdependência, essa é uma verdade absoluta.



ÁRIES: As iniciativas que você tomar agora ressoarão por muito tempo pela frente, portanto, é imprescindível escolher bem o que você fará, e de que maneira dará o pontapé inicial de um jogo que perdurará por bastante tempo.



TOURO: Temporariamente, tome distância e garanta um lugar onde sua alma passe despercebida, para não ser engolida pela voragem de acontecimentos em curso. Nada de tomar decisões precipitadas, o que importa agora é você descansar.



GÊMEOS: O futuro a longo prazo é uma imaginação, mas que influencia a realidade atual. Portanto, se detenha a sonhar com seu futuro a longo prazo, para que sua imaginação leve sua alma ao cenário que você terá de conquistar.



CÂNCER: Exponha seus planos, porém, não com palavras, mas com ações eficientes que deixem claras suas intenções. Agora é quando sua alma precisa provar, através do próprio exemplo, que deposita confiança no caminho.



LEÃO: Com a percepção mais ampla da realidade, você enxergará oportunidades onde antes só parecia haver problemas. É tudo uma questão de perspectiva, quando você a mudar, mudará também a natureza das percepções.



VIRGEM: Tenha em mente seus interesses e, agora, procure se munir com o máximo possível de ousadia, para atravessar a densa barreira de seus temores e ansiedades, que parecem profetizar que nada dará certo. Tudo dará certo.



LIBRA: Dar certo ou dar errado não importa, o que interessa é que você mexa no jogo da vida e faça suas apostas, porque, pelo menos, você terá entrado em contato com gente interessante, que no futuro será de grande utilidade.



ESCORPIÃO: Sonhar é ótimo, realizar é melhor. Agora, deixe de lado momentaneamente o regozijo do sonhar, arregace as mangas e se disponha a fazer mais do que o habitual. A bola está com você, ofereça seu melhor. em frente.



SAGITÁRIO: Bom é quando se pode cair na vida sem pensar no amanhã, porque só assim o espírito de liberdade toma as rédeas das decisões. Porém, na prática, sempre haverá mil e um compromissos a limitar essa possibilidade.



CAPRICÓRNIO: Mesmo que você tenha de colocar as mãos em assuntos que não lhe são simpáticos, mas encontrando a oportunidade de se livrar desses, não hesite, siga em frente e, dentro do seu alcance, dê conta de tudo isso.



AQUÁRIO: Este dia é cheio de pequenos assuntos a resolver, e será melhor sua alma se munir de muito boa vontade para atender a todos, evitando deixar qualquer tipo de ponta solta que por ventura houver por aí. Amarre tudo.



PEIXES: Garanta que o fluxo de recursos continue dinâmico e vigoroso e, para isso, faça manobras agora, de caráter preventivo, sem esperar que a vida empurre você a despertar e começar a agir. Este é um momento de consolidação.