Horóscopo de 14/7: veja previsões para esta quinta-feira

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura

Kekulé foi um cientista que, em plena aurora da revolução industrial, e sendo ele mesmo um ícone da racionalidade que viria a se tornar a nova crença (paradoxalmente), que até hoje domina o pensamento moderno, conseguiu finalizar o desenho da estrutura das moléculas orgânicas por meio de visões oníricas.

Com isso não quero te dizer que devas desprezar a racionalidade e somente te guiar pelos teus sonhos, porque em sonhos acontece de tudo, e muito pouco vale realmente a pena decifrar. O que quero te dizer com isso é que, não importando a natureza de teus dilemas e obsessões, se tu te debruças racionalmente sobre esses, em busca de respostas, alguma visão onírica virá ao teu auxílio para te esclarecer.

Mas, sem razão para a decifrar, a visão será apenas um enigma.

ÁRIES: Inadvertidamente, você pode acabar expressando algumas ideias inconvenientes que chamarão a atenção das pessoas, expondo sentimentos que teria sido melhor silenciar, pelo menos por enquanto. Atenção a isso.

TOURO: É proverbial, nem tudo que brilha é ouro, porém, apesar de não haver valor em todo brilho, ainda assim a alma é atraída a esse. Use o discernimento para não confundir as coisas quando sua alma se encantar pelo brilho.

GÊMEOS: Acertar ou errar, se o jogo fosse se resumir a isso, tudo seria muito fácil. Porém, a experiência de vida humana é tudo, menos simples. Portanto, aceite a complexidade e não se importe tanto com errar ou acertar.

CÂNCER: Diante da divergência entre os raciocínios lógicos e os sentimentos viscerais, dessa vez prefira se orientar pelas vísceras, porque por pior que seja o cenário, ainda assim elas oferecem melhor suporte.

LEÃO: As pessoas andam falando sem pensar, porém, o fazem cheias de autoridade, confundindo opinião com perícia. Isso não é nada além do normal, e pode ser inofensivo, desde que você não considere sérias as informações.

VIRGEM: Não se importe com tropeçar nas ilusões e essas fazerem você perder precioso tempo. É melhor se iludir, mas continuar tentando, do que esperar pelas condições perfeitas que assegurem total sucesso. Muito improvável.

LIBRA: Quando tiver a inefável certeza de ter chegado aonde pretendia, procure deter seus pensamentos e observar com espírito prático tudo que surgir à vista. Analise, reflita e passe a limpo todos os ingredientes. Só assim.

ESCORPIÃO: A sedução é uma faca que corta a mão de quem a brandir, portanto, evite pensar que domina alguma pessoa, porque na mesma proporção desse domínio, sua alma também está sendo dominada. Pura realidade.

SAGITÁRIO: Há questões tão antigas e enraizadas que, mesmo você se cansando delas e pretendendo dar uma cortada, ainda assim continuarão existindo bem próximas. Melhor aceitar, tolerar e tocar a bola para frente.

CAPRICÓRNIO: A diversidade de assuntos que se apresenta neste momento pode deixar sua alma perplexa, mas seria inconveniente permanecer tempo demais nesse estado. Melhor seria tentar resolver rapidamente o que acontecer.

AQUÁRIO: O valor das coisas e das pessoas é algo que você decide subjetivamente, de acordo com o alcance de seu entendimento. Portanto, se você ampliar seu entendimento, é certeza que avaliará melhor as pessoas.

PEIXES: Todo enigma atrai a alma, porque é inerente a ela buscar ordem e significado. Porém, nem todo enigma merece a atenção de sua alma, e para saber qual a mereceria, você precisa usar de toda a força de seu discernimento.