Horóscopo de 16/11: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.

Busca aperfeiçoar teu desempenho em tudo que fizeres, porém, não porque tenhas de competir com teus semelhantes, mas porque a Vida que te outorga a vida te brinda com ardor e promove em ti ações para conhecer, desejar e experimentar. Portanto, te entrega à Vida, faz de ti um instrumento do conhecimento, do desejo e da ação, sintetizadas em tua presença.

Antes de ti, agora e depois de ti, todas as presenças humanas passam pela mesma experiência, se sentem donas absolutas da realidade, ungidas por algum mistério cósmico e destinadas à grandeza, esse é o ardor com que a Vida de tua vida te brinda.

Não tentes te apropriar da Vida de tua vida, como se fosse exclusivamente tua, porém, te entrega com confiança aos desígnios que desconheces, mas que pressentes, sem saber explicar o que sentes.

ÁRIES: Para que tudo retome a dinâmica que sua alma aprecia, será necessário tomar algumas atitudes firmes, e adivinhe que alma foi escolhida para isso? Com certeza, a sua! Cabe a você desempatar o jogo. Em frente.

TOURO: Lance mão de quanto artifício você conhecer que sirva ao propósito de brindar com alegria, porque só este sentimento abrirá as portas que teimam em resistir ao seu avanço. Alegria é o sentimento sublime que você precisa.

GÊMEOS: São tantas as complicações que acontecem, que a alma se sente inclinada a descansar e tomar distância desse cenário. Porém, sair de cena neste momento seria a pior atitude que você poderia tomar. Melhor nem pensar.

CÂNCER: Tome as iniciativas que façam sua alma se sentir bem, e porque se sente bem, se inclina a se conectar com aquelas pessoas que, mesmo que tenham ficado distantes por falta de comunicação, ainda são muito próximas.

LEÃO: Sempre haverá uma fresta por onde entrará a luz do regozijo, brindando com clareza para perceber o quanto de situações interessantes e atrativas continuam acontecendo ao seu redor, aguardando pela sua atenção.

VIRGEM: Não há real perspectiva de as coisas se tornarem mais simples nos próximos tempos, porque o mundo inteiro está de ponta-cabeça e, por isso, não há como encontrar um lugar totalmente desvinculado dessa complicação.

LIBRA: É natural que muitos relacionamentos vão se tornando obsoletos ao longo do tempo, porque as pessoas mudam e pegam rumos diferentes. Porém, há outros relacionamentos que servem a todos os tempos e lugares. Importantes.

ESCORPIÃO: Suas decisões sempre serão lapidadas pela força dos desejos, porém, nesta parte do caminho, além dessa força é preciso agregar um tanto de pragmatismo, para deter mais controle sobre a sequência de eventos.

SAGITÁRIO: Se tudo pudesse ser definido e formalizado em acordos, então não haveria nunca margem para qualquer tipo de discussão ou de conflito, porque os desentendimentos simplesmente não existiriam. Essa não é a realidade.

CAPRICÓRNIO: Agora não é um momento qualquer, porque há muitos interesses envolvidos nesta parte do caminho, e merecem toda sua atenção, porque aquilo que você desatender, será justamente o que seus adversários aproveitarão.

AQUÁRIO: Se o seu progresso material for acompanhado da construção de relacionamentos de qualidade, então sua alma se sentirá verdadeiramente rica, porque essa será a mais fiel tradução da realidade em andamento. É assim.

PEIXES: Para colocar suas ideias em prática, uma atitude muito auspiciosa nesta parte do caminho, você não há de depender de circunstâncias favoráveis, mas apenas colocar sua firme vontade em andamento, sobre todas as coisas.