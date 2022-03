Horóscopo de 16/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Virgem.



Teu sexto sentido, a mente, pressente potencialidades e riquezas acenando e se oferecendo a ti. Tu não precisas te precipitar, arrancando da terra, dos relacionamentos ou negócios aquilo que se oferece graciosamente.



Respeita a tudo e a todos, trata a realidade com carinho, porque ela é generosa e te oferece todas suas riquezas, e de nada adianta te afobares imaginando que devas competir com teus semelhantes.



A competição é uma construção brutal da realidade, uma herança arcaica que não é mais pertinente ao estado atual de entendimento de nossa humanidade. Tudo nos prova e comprova que precisamos atuar em conjunto, solidariamente, nos apoiando mutuamente, porque juntos somos mais que quando separados e voltados uns contra os outros.



Tu precisas escolher se continuas na brutalidade ou se evoluirás



ÁRIES: O ambiente está um pouco denso e difícil de decifrar, mas seria melhor sua alma não tirar conclusões precipitadas a respeito, porque é uma condição passageira, ainda que emocionalmente pareça ter vindo da eternidade.



TOURO: Quando bate a urgência do desejo é, também, quando a mente parece parar de pensar, e se esquece de que, sempre, há um preço a pagar pela realização de desejos que, com o tempo, se mostram imaturos, caprichosos. Melhor não.



GÊMEOS: Passo a passo, de pouco em pouco, é assim que um grande caminho vai sendo construído sem, no entanto, haver enorme desgaste por isso. Tenha isso em mente, valorizando os pequenos detalhes, se dedicando a eles com empenho.



CÂNCER: Certas discórdias acontecem mesmo por estreiteza mental, resultado de pontos de vista muito pequenos, mas tidos como definitivos. Agora é quando sua alma encontra a oportunidade de ampliar o ponto de vista.



LEÃO: Faça o necessário para sua alma se sentir um pouco mais segura, porém, não cometa o erro de investir todos seus recursos na busca dessa segurança, porque esse é um caminho que não tem fim. Adapte suas necessidades.



VIRGEM: Medir forças, competir, tudo isso tem lugar e hora certa para acontecer e produzir resultados positivos. Fora de hora e lugar certos, essas atitudes são contraproducentes, criam tensões inúteis, que desgastam.



LIBRA: As tensões elevam o tom, mas isso não é negativo em si mesmo, porque essa intensidade toda servirá, também, para colocar um pouco de lenha na fogueira e motivar sua alma a fazer mais do que normalmente faria.



ESCORPIÃO: Os bons momentos compartilhados são, com certeza, muito melhores, não apenas pela companhia, mas principalmente por participar de uma experiência de regozijo que, na solidão, não teria como acontecer. É isso.



SAGITÁRIO: O que puder ser finalizado, finalize você, e o que não estiver ao seu alcance, procrastine sem piedade, ciente de que, neste momento, é suficiente fazer o possível, sem determinar exigências impossíveis de cumprir.



CAPRICÓRNIO: Comunicar seus projetos e decisões é, também, um sinal de respeito para com as pessoas que são representativas deste momento de sua vida. Você não precisa transformar isso num confessionário, apenas conversar.



AQUÁRIO: Algumas conquistas importantes estão em andamento, e servirão para sua alma se sentir mais confortável e segura diante dos acontecimentos. Porém, não se esqueça de que todo avanço resulta de aventura.



PEIXES: Emoções à flor da pele, pensamento crítico afiado, muita intensidade; espere, por isso, se envolver em situações fora do comum, ou, pelo menos, fazer de uma forma bastante diferente o que repete todos os dias.