Horóscopo de 17/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Cheia em Câncer.

Que a Graça, que circula com mais vigor e firmeza durante toda Lua Cheia, abençoe teus projetos! A Graça é a Vida de tua vida.

O Universo é um oceano de vida com correntes subjetivas e objetivas circulando de forma ininterrupta através de suas entidades, sejam essas enormes, como galáxias; peculiares, como a individualidade humana, ou infinitesimais, como átomos.

Dependendo da pureza e transparência das entidades, a vida se expressa com glória e poder, ou de forma distorcida. O que é pureza? Se uma parte resiste a se integrar ao todo, é impura, enquanto a parte que se unifica ao que é maior que ela, essa é pura.

Aceita que tua vida individual tenha sua verdade no que é maior que ti, te entrega à corrente de Vida, e contempla os milagres que isso produz.

ÁRIES: Realizar é necessário, mas não qualquer coisa. Procure se focar no que sua alma achar mais valioso, aquilo sem o qual sua vida perderia sentido e vigor. O essencial nem sempre é o que toma seu tempo. Discernimento.

TOURO: O conhecimento nunca é suficiente, porque à medida que você avança e entende mais sobre a vida, novas perguntas surgem e você precisa continuar sua investigação. Acompanhe essa dinâmica, porque ela é rejuvenescedora.

GÊMEOS: Estabilize as condições essenciais, aquelas sem as quais sua vida viraria um caos de desconforto e insegurança. Invista tempo e recursos para garantir o mínimo necessário e evitar o estresse exagerado. Em frente.

CÂNCER: Seria melhor se todo mundo se desse bem e compartilhasse com carinho suas experiências, sendo essas acolhidas pelas pessoas. Porém, na prática, a teoria é completamente outra. As pessoas são cheias de emoções misturadas.

LEÃO: Sentimentos inquietantes não são necessariamente premonitórios. Em muitos casos, como agora, essas inquietações vagas são resultado de sua alma ficar, temporariamente, conectada à alma do mundo, que anda inquieta.

VIRGEM: Entre como você quer que tudo seja feito, e como a maioria das pessoas acha que deveria ser feito, você ficará com a primeira opção, mesmo que isso signifique, na prática, arrumar conflito com quase todo mundo.

LIBRA: Procure, dentro do seu alcance, dar fim a esses assuntos que se alastram há tanto tempo que já se tornou difícil saber como foi que tudo começou. Encerre o máximo possível do seu passado para encarar o futuro com liberdade.

ESCORPIÃO: Compartilhe seu conhecimento com o maior número possível de pessoas, mas não espere aplausos de imediato, porque suas ideias provocam impacto e resistência, e a reação inicial pode não ser, por isso, das melhores.

SAGITÁRIO: Conforto e segurança são condições essenciais para que a alma continue sua aventura por entre o céu e a terra sem se estressar exageradamente. Conforto e segurança não vêm de presente, hão de ser construídas.

CAPRICÓRNIO: Se as pessoas não se entendem e, pelo contrário, andam em conflito a maior parte do tempo, você precisar assumir uma postura clara diante disso. Ou você estimula o conflito, ou você faz algo para o minimizar.

AQUÁRIO: Se desse para fazer tudo que deseja, será que sua alma seria completamente feliz? Os desejos são enganosos, acenam com liberdade e satisfação, mas sempre se renovam através da insatisfação. Você deseja por insatisfação.

PEIXES: Refaça a malha de contatos sociais, porque as pessoas andam todas por aí, muitas delas precisando de você, mas não sabendo onde você se encontra. Amplie sua rede de contatos, evite isolamento, todos precisam de todos.