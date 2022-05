Horóscopo de 17/5: veja previsões para este terça

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção.

As emoções são verdades absolutas, não admitem questionamentos nem muito menos ser apaziguadas, quando somos tomados por elas queremos que nos deixem em paz, que não fiquem nos chamando à razão, é um momento de intensidade incomparável, queremos viver a experiência.

As emoções tornam o ser humano um bicho perigoso, inflexível e autoritário, que só se importa com a expressão de sua intensidade, sem se importar com os efeitos colaterais da experiência.

Pela força das emoções nos erguemos do pior dos infernos e, não apenas sobrevivemos, como passamos a viver melhor. Mas, é pela força das emoções que, também, destruímos realidades sem demonstrar nenhum átimo de piedade ou de bom senso, mesmo que pressentindo o exagero.

O ser humano estritamente emocional é um verdadeiro exagero.

ÁRIES: Há coisas que podem ser reveladas, outras, no entanto, é melhor guardar a sete chaves, porque se descobertas abririam uma porta que, uma vez atravessada, não haveria como retornar. Não é hora de fazer essa revolução.

TOURO: Os ânimos andam quentes por todos os lados, porque as pessoas estão submetidas a opressões maiores das que imaginavam um dia ter de suportar. Porém, o momento é rico em perspectivas, todas dependendo de alianças.

GÊMEOS: Tanta coisa poderia acontecer agora, mas sabe de uma coisa? Só vai acontecer aquilo que você tiver boa vontade de praticar, porque todo o resto passará a engrossar o arquivo de sonhos que poderiam ter dado certo.

CÂNCER: Enxergar o futuro é um passo importante, porque a mente se projeta a essa dimensão o tempo inteiro, mas só em alguns casos, como agora, consegue sintonizar um verdadeiro pressentimento. Anote o que anda acontecendo.

LEÃO: Lindos sonhos são sonhos vividos como próximos, íntimos. Sonhos lindos motivam ações mais ousadas que de costume, porque se renova a confiança de algo que chama do futuro, algo sutil, mas que se mostra muito real.

VIRGEM: Pessoas complicam, com certeza, mas é com pessoas, também, que a coisa vai descomplicar, porque há coisas que só podem ser realizadas em conjunto. Então, se trata de você escolher, com tino, as pessoas certas.

LIBRA: Cuide para que o regozijo deste momento não se limite ao mundo das ideias, mas entre no jogo com alma e corpo para fazer acontecer o que estiver dentro do seu alcance, sem importar se esse é pequeno ou grande.

ESCORPIÃO: Os dilemas não hão de ser resolvidos de forma precipitada, porque são inerentes a escolhas importantes que sua alma precisa fazer, diante de toda a diversidade de oportunidades que se apresentam agora. Em frente.

SAGITÁRIO: Muitas coisas deveriam ser diferentes do que são, e normalmente vão sendo toleradas do jeito que são, mas, no fundo, a alma não se acomoda, e em momentos como o atual, explode, porque não dá para aguentar tudo.

CAPRICÓRNIO: Há toda uma rotina que precisa continuar sendo sustentada, e que requer uma atitude de sua parte que a facilite, em vez de ficar agregando complicações sutis, mas que demonstram seu descontentamento. Melhor não.

AQUÁRIO: A força do querer é enganosa, porque atualiza com tamanha perfeição as pretensões, que parece ser suficiente querer para realizar. Porém, a realidade não funciona assim, querer é apenas um dos ingredientes.

PEIXES: Viver não é um exercício automático, deixe isso para a sobrevivência. Viver é muito mais, é o quanto você se atreve a envolver mente, coração e corpo no jogo complicado em que se meteu. Ganhar ou perder.Horóscopo Horóscopo