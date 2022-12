Horóscopo de 18/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Libra.

As formalidades sociais existem para protocolar a coreografia de aproximação entre os seres humanos, porque na prática nós vivemos assustados e precisamos ser avisados e tranquilizados quando alguém quer se aproximar de nós, tanto quanto, também, termos nas formalidades sociais os fundamentos de toda e qualquer conexão.

Os humanos precisamos de conexões, e isso desde sempre, a tecnologia apenas veio a fornecer instrumentos de multiplicação dessa necessidade, e as formalidades sociais foram sendo construídas ao longo do tempo para facilitar e regrar o sistema de aproximação e distanciamento entre nós.

De tempos em tempos, porém, as formalidades de uma época deixam de ter sentido e precisam ser substituídas por outras, que reflitam com fidelidade as necessidades de aproximação entre as pessoas.

ÁRIES: Agora é quando se torna propício elaborar de forma ordenada todos os aspectos práticos que estejam ao seu alcance resolver, e que, dadas as circunstâncias, não são poucos. Deixe de lado o descanso, se dedique a fazer.

TOURO: Mudar de planos é importante, porque permanecer nos que foram feitos apenas por preguiça de mudar seria tomar a decisão de viver menos do que está disponível para sua alma, neste momento belo e estranho da vida.

GÊMEOS: É importante que interiormente você se sinta bem e que tenha clareza a respeito de sua posição no mundo, porém, mais importante ainda seria que essa clareza toda fosse entendida pelas pessoas com que você se relaciona.

CÂNCER: A coreografia de formalidades, própria das festas de fim de ano, será uma boa oportunidade para você entrar em contato com algumas pessoas que servirão para seus planos no futuro. Aproveite a onda e faça seu jogo.

LEÃO: Faça desta época de sua vida um tempo produtivo, no qual você arquitete planos, ao mesmo tempo de colocar em prática alguns desses, nem que seja para testar sua eficácia. Descansar? Quando seja necessário, nada mais.

VIRGEM: Observe quanto tempo de cada dia você consegue agir com autenticidade, sendo fiel à sua mais íntima natureza, porque se esse tempo for curto demais, então sua alma se sentirá abandonada à própria sorte.

LIBRA: O espelho da verdade é quando nossa alma fica à sós com ela mesma, observando a natureza real dos pensamentos e do quanto esses servem para se esconder da vida, ou se lançar com ousadia às experiências. Só isso importa.

ESCORPIÃO: As pessoas ouvem o que querem, porém, isso acontece também por falta de melhora na comunicação de quem pretende se fazer entender. Este é um momento propício ao entendimento, que só acontece com uma boa comunicação.

SAGITÁRIO: Agora é quando a alma encontra a oportunidade de tomar a ousada decisão de se desamarrar do passado, deixando para trás algumas lutas inglórias, que por não terem tido real fundamento só poderiam dar errado.

CAPRICÓRNIO: Trate tudo e todos com respeito e carinho, porque neste momento sua alma toma decisões íntimas que servirão para dar forma aos planos que serão colocados em andamento nas próximas semanas. Trate tudo com respeito.

AQUÁRIO: De uma forma ou de outra, sua sede de haver mais ordem será saciada, porque viver à expensas de emoções desencontradas desordena demais o ambiente e os relacionamentos também. Não é difícil colocar ordem, é só querer.

PEIXES: É hora de navegar na alegria do contato social, se aproveitando da circunstância de ser final de ano, cheio de formalidades, que servirão a você de apoio para buscar o contato com essas pessoas que serão úteis no futuro.