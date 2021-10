Horóscopo de 19/10: confira previsões desta terça

Data estelar: Lua quase Cheia em Áries.



Enquanto nossa humanidade não se curar do apreço que sente pelas informações catastróficas, a praga da desinformação continuará se expandindo e distorcendo mentes e corações. Não adianta culpar a "grande mídia" por isso, a responsabilidade é dos consumidores, e não dos que se aproveitam do mercado para ganhar dinheiro. Se não houvesse consumidores para as mentiras e as notícias ruins, tenham certeza, o teor das informações que circulam à solta seria outro completamente diferente. Contudo, a culpa é sempre dos "outros", dessas misteriosas entidades sem nome nem identidade definida, que nos servem de cabide para todas as coisas que tememos aceitar em nós mesmos, e que transferimos ao mundo para nos livrar da responsabilidade que tememos assumir. Quem define as tendências somos nós, os consumidores.



ÁRIES: As cobranças são naturais, porque houve promessas, palavras empenhadas. As cobranças são importantes também, porque oferecem a chance de haver retificações nos relacionamentos e tudo ser melhor para todas as pessoas.



TOURO: É muita pressão sobre você neste momento, mas isso não precisa se tornar num ponto de crise, porque vai passar, e não deixará marcas se você não ficar remoendo os acontecimentos como se fosse o fim do mundo.



GÊMEOS: O convencimento geral das pessoas é de que a realidade humana no planeta terra foi feita para sofrer, mas isso dizem porque não valorizam todas as experiências de regozijo que acontecem lado a lado do sofrimento.



CÂNCER: Para sua alma ficar leve, apesar de tudo e de todos, você precisa agir de acordo com a necessidade e se desapegar o máximo possível dos resultados, porque o que está em jogo não é acertar ou errar, mas agir e nada além.



LEÃO: Uma linha muito tênue separa as discussões que não levam a nada daquelas necessárias, onde assuntos importantes precisam ser colocados sobre a mesa e debatidos com transparência. Você se encontra sobre essa linha.



VIRGEM: Consolide seus interesses acima de quaisquer outras ocupações que você tenha de desempenhar hoje. Seus interesses são o fundamento para tudo o mais que sua alma queira fazer, mesmo que a atitude seja criticada.



LIBRA: As tensões nos relacionamentos não se solucionam com confronto, mas tampouco olhando alhures e fingindo que sua alma não tem nada a ver com elas. Manter a cabeça no devido lugar é essencial. Flexibilidade também.



ESCORPIÃO: É impossível melhorar do dia para a noite, especialmente quando se passou bastante tempo com a alma oprimida. Projete sua mente ao futuro e torne cada dia, a partir de agora, um degrau que conduza você até lá.



SAGITÁRIO: Você pode escolher entre viver seu destino com regozijo, ou o experimentar com dor, e essa escolha, apesar de óbvia, raramente é tida em conta. Mantenha uma relação honesta e transparente com seu próprio coração.



CAPRICÓRNIO: Esta é uma hora de definições, por isso, evite se dispersar com assuntos aleatórios e se debruce sobre as questões que sejam reais e importantes, em nome da construção de um futuro de acordo com seus desejos.



AQUÁRIO: As oportunidades sempre estão circulando por aí, mas nem sempre sua alma está atenta e bem-disposta o suficiente para as perceber, quanto menos para as aproveitar. Agora seria uma boa hora para sua alma ficar atenta.



PEIXES: De uma forma ou de outra, com a ajuda das circunstâncias ou mesmo sob condições adversas, de todo modo a alma sempre encontrará uma forma de driblar tudo e encontrar um caminho pelo qual experimentar regozijo.