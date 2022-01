Horóscopo de 20/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia até 11h03, quando ingressa em Virgem.

É muita pretensão que exijas de ti total disposição todos os dias para avançar em teus projetos, e ser alguém que produz coisas fantásticas.

Ser humano algum está com a bola toda o tempo inteiro, porque nossa presença é integrada ao Universo, que respira, e essa respiração é um constante ampliar e restringir, numa sequência e mistura de ritmos em escalas infinitas e infinitesimais.

Sim! Tua presença é integrada ao colossal e inteligente funcionamento do Universo e, por isso, haverá sempre horas em que, mesmo estando tudo bem, tu não sintas que está tudo bem, requerendo descanso e conforto.

É o caso das Luas Vazias, em que a introspecção natural que acontece nelas te parecerá desânimo, mas não é. É apenas necessidade de ficar à margem da voragem produtiva e contemplar em paz tua vida interior.

ÁRIES: Faça contato para que as pessoas não se esqueçam de você. Faça contato sem objetivo definido, nem tampouco interesse específico além de fazer com que as pessoas tenham presente você em suas decisões e movimentos.

TOURO: Tenha clareza a respeito de seus objetivos, mas não de todos. Identifique, isso sim, os objetivos que fazem seu coração arder de vontade de os realizar, mesmo que pareçam impossíveis. Tenha claros esses objetivos.

GÊMEOS: Conceitos se transformam em preconceitos porque a alma é preguiçosa e se apega ao que conhece, evitando ampliar seu entendimento sobre a vida. A realidade atual mudou muito, é fácil tropeçar em preconceitos.

CÂNCER: Por que sempre parece mais atrativo o que é difícil de obter do que aquilo que se encontra disponível e ao alcance da mão? Tudo isso e muito mais configura a complexidade da experiência humana. É tudo muito louco!

LEÃO: As pessoas dificilmente permanecem unidas, elas parecem adorar um conflito, apesar de, depois, se queixarem amargamente do desgaste que esses provocam. Tudo isso e muito mais é inerente à complexidade do ser humano.

VIRGEM: Os detalhes que para as pessoas passam despercebidos, para sua alma são evidentes e têm uma importância enorme. Por isso mesmo é que sua alma é responsável por dar conta dos detalhes, porque é você que percebe.

LIBRA: Reserve mais tempo que o habitual para seu descanso e regozijo, porque neste momento sua alma precisa adquirir leveza e se lançar a novos empreendimentos. Se não forem novos, pelo menos renove seu ânimo e disposição.

ESCORPIÃO: Um desânimo aqui, uma apreensão por lá, de pouco em pouco se constrói um cenário complexo. Porém, tenha em mente que esse é só uma passagem entre a realidade atual e o futuro muito melhor que sua alma reivindica.

SAGITÁRIO: Há coisas que precisam ser conversadas, mas que ainda não encontram o cenário apropriado para isso. Procure não forçar nada nem muito menos precipitar aquilo que, por enquanto, não está amadurecido o suficiente.

CAPRICÓRNIO: As preocupações financeiras não hão de ocupar todo o cenário de sua vida, porque isso seria diminuir a importância e verdadeiro valor dos assuntos que teriam de ser avaliados com outro tipo de medida, nada financeira.

AQUÁRIO: Agora se dedique a tomar iniciativas que resolvam seus perrengues, ou que, pelo menos, deem início às soluções. Não importa acertar, o que importa é sua alma não deixar as coisas abandonadas à inércia.

PEIXES: A sociabilidade não pode ser forçada, porque o sucesso desse movimento depende de espontaneidade. Sem essa virtude, o movimento de entrar em contato com as pessoas acaba sendo contaminado por interesses variados.