Horóscopo de 20/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Júpiter ingressa em Áries.

A maior tolice de nossa humanidade, a confissão de sua ignorância e teimosia em permanecer nela, reside em que a moeda corrente dos relacionamentos sociais é as pessoas se tratarem mal umas às outras, seja por desconfiança, por desprezo ou por pura negligência, essa tolice consagrada está na margem contrária de como as coisas funcionam na realidade do Universo, em que somos todos interdependentes, significando que se partirmos do princípio de que precisamos uns dos outros, e nos tratarmos bem, sairemos ganhando muito com isso.

Ao contrário, é comum que nos derrubemos mutuamente, porque competimos pelo mesmo lugar ao Sol, ou porque obtemos prazer quando quebramos o entusiasmo alheio, colocando as pessoas em "seus devidos lugares", o do sofrimento, porque a felicidade só seria legítima no além.

ÁRIES: As peças se encaixam e tudo faz sentido, mas também bate um cansaço abissal por tudo que sua alma teve de suportar para chegar até aqui e agora. Não importa, seguir em frente é a necessidade, e o passado para trás.

TOURO: Um novo mundo está em construção através de todas e de cada uma das pessoas que se atrevem a fazer em si mesmas as reformas que desejariam que aconteçam nas instituições e nos relacionamentos sociais. Um novo mundo.

GÊMEOS: A união faz a força, todo mundo sabe disso, então, por que será que a moeda corrente dos relacionamentos não é a união, mas o distanciamento? Enquanto não houver união, não haverá força para mudar o mundo.

CÂNCER: O grau de entendimento que houver entre todas as pessoas envolvidas será a medida do que de positivo será colhido dos esforços empreendidos agora. Manter o bom trato, a cordialidade e a transparência. Aí sim.

LEÃO: Pareceria impossível dar conta de todas as tarefas necessárias para expressar sua criatividade, porém, se você estacionar nessa imagem, então o tempo passará e nada será feito Procure agir, mesmo sem nenhuma certeza.

VIRGEM: De um jeito ou de outro, as coisas acontecem da forma que sua alma desejava. O custo, talvez, tenha sido superior ao planejado, mas do jeito que as coisas andam no mundo, isso não poderia ter sido diferente.

LIBRA: A trama dos relacionamentos sociais é o fiel espelho do estado atual do mundo, concentrando tensões e angústias que extrapolam todas as dimensões experimentadas em outros tempos. Tensão criativa e destrutiva.

ESCORPIÃO: Tudo que é bom dá trabalho realizar, porque se o que de melhor a vida oferecer estivesse ao alcance da mão, então provavelmente não seria valorizado o suficiente, se tornaria banal. Aprecie o esforço necessário.

SAGITÁRIO: Observe a vida e contemple sua generosidade, o quanto se irradia e oferece cordialmente a todo momento e sob qualquer circunstância. Procure você funcionar como a própria Vida, essa é a essência.

CAPRICÓRNIO: Este é um momento determinante, por isso a tensão, envolve mais coisas das que sua alma consegue compreender de imediato, porém, isso não há de se tornar motivo de ansiedade, mas de estímulo para a aventura.

AQUÁRIO: Procure se expressar com total liberdade, se desapegando dos resultados, mas, como sempre, tomando cuidado para não ofender ninguém intencionalmente com isso. Abra seu coração e torne transparentes seus sentimentos.

PEIXES: Ainda que de forma desengonçada e aparentemente caótica, a vida se encarrega de equilibrar tudo com um tipo de justiça que, aos olhos de nossa humanidade, nem sempre parece tão justa assim. A vida tem a última palavra.