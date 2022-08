Horóscopo de 20/8: veja previsões para este sábado

Data estelar: Marte ingressa em Gêmeos.

Ainda que te munas de argumentos quânticos, científicos e psicológicos para determinar que não existe nada parecido com a verdade, sendo essa apenas um ponto de vista individual e que, por isso, cada ser humano teria sua própria verdade, a Vida continua sendo uma para todos, sendo ela, inclusive, a que te fornece a energia para que continues te equivocando o quanto quiseres sobre o convencimento de tua opinião fragmentada ser mais importante do que tudo que temos em comum.

Pela insistência de argumentares sobre o valor de tuas opiniões particulares, tu vives em eterno conflito, buscando uma harmonia que só poderias encontrar na comunhão, e não ressaltando as diferenças.

As diferenças são respeitáveis, mas o Universo é um colossal organismo e não um amontoado caótico de individualidades que resmungam.

ÁRIES: As respostas que você colhe são diretamente proporcionais ao modo com que você formula suas questões. Se quiser que impere a serenidade, então se dirija às pessoas lhes infundindo serenidade. Só assim reinará a paz.

TOURO: O dinheiro não é uma medida universal que sirva para avaliar todos os acontecimentos da existência humana, porém, na prática o dinheiro tomou o lugar da divindade. Cuide para não se exceder nesse culto.

GÊMEOS: O nervosismo em aumento não é profecia de algo errado acontecendo, nem de nada negativo que poderia vir a acontecer. É apenas nervosismo, um estado de alerta que pode servir para você fazer mais do que o normal.

CÂNCER: Evidentemente, não se pode fazer tudo que os impulsos indicariam, porque há toda uma estrutura civilizada que seria melhor continuar respeitando, já que sem essa os relacionamentos degringolariam para a violência.

LEÃO: Conflitos não são necessariamente acontecimentos negativos, porque de vez em quando se torna necessário um clima de tensão para a alma cair na real e intervir na realidade, de modo a que as coisas entrem no trilho novamente.

VIRGEM: Faça mais do que o normal, evite a preguiça, porque ela sempre acena sedutora com a perspectiva de que sobra tempo para tudo. Pode até sobrar tempo, mas também sobra energia de ação, que seria melhor colocar em prática.

LIBRA: Elevar o tom da voz não garantirá que as pessoas escutem melhor suas razões. No momento em que você perceber que os ânimos esquentam, em vez de insistir, saia estrategicamente da situação para promover serenidade.

ESCORPIÃO: Cuide das pessoas com que você se relaciona, porque mesmo que elas enervem você e inspirem comportamentos enviesados, no fim do dia você continuará precisando delas, do mesmo jeito que elas precisam de você.

SAGITÁRIO: Encontrar o justo equilíbrio nos relacionamentos é algo que, geralmente, resulta de se desenvolverem os conflitos pertinentes a cada situação, cuidando para que esses se transformem em saídas criativas. Só isso.

CAPRICÓRNIO: Dedique seu tempo a consertar essas pequenas coisas que foram se acumulando ao longo dos dias e semanas, porque eram pequenas demais para merecerem sua atenção. Sendo poucas eram pequenas, mas sendo muitas...

AQUÁRIO: Há dias em que a precipitação toma conta das intenções e tudo adquire uma tonalidade mais tensa. É desnecessário que essa tensão domine o ambiente, mas ao mesmo tempo não se pode fingir que não exista. Equilíbrio.

PEIXES: Coloque um pouco de sua energia a trabalhar nos ambientes pelos quais você transita uma boa parte do seu tempo, para melhorar a estética e para se mostrarem mais agradáveis. Tudo em nome de garantir maior serenidade.