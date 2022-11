Horóscopo de 21/11: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção.

A única e real distinção de um ser humano é o quanto de sabedoria é capaz de demonstrar através de seus gestos, comportamentos e relacionamentos, e sabedoria não é algo que só resulte das experiências vividas, mas do aproveitamento dessas, algo que só acontece quando intimamente decidimos ampliar nossa consciência.

Os sábios não se lamentam pela ignorância nem tampouco se regozijam com a esperteza erudita, porque pela amplitude de entendimento só estão interessados em promover que pessoas e coisas convivam da melhor maneira possível, dentro do alcance de suas possibilidades e entendimentos, nunca, de maneira alguma, impondo uma moral superior nem tampouco se desviando em qualquer momento de oferecer seu melhor desempenho, para o bem geral.

ÁRIES: O fluxo de ideias é maravilhoso, tudo entusiasma, tudo respira um futuro promissor. Permita que sua alma voe livre pelas ideias, e mantenha um olho aberto calculando o que seja necessário para realizar.

TOURO: Quando tudo pareça estar sob domínio será também o momento em que o domínio se perderá, porque, que alma entre o céu e a terra imaginaria haver algo sequer parecido com domínio completo? A vida é mistério.

GÊMEOS: As pessoas, além de serem elas mesmas sujeitos de seus próprios destinos, são para você representantes e símbolos, porque através delas você se relaciona com algo maior do que elas. E você para elas.

CÂNCER: Todas as potencialidades que sua alma enxerga são reais, mas tão diversas e múltiplas que seria impossível aproveitar todas, é preciso escolher. Tenha isso em mente, não gaste fascínio à toa, só com o que valer.

LEÃO: O momento parece certo, a situação é oportuna, está tudo dado, mas tudo acontece num mundo que está de ponta-cabeça, e isso significa que as pessoas que compõem o mundo andam mais imprevisíveis do que nunca.

VIRGEM: Este é o momento que divide o passado do futuro, abençoe tudo que aconteceu, porque sem acontecer o que aconteceu você não estaria aqui e agora, e abençoe também o que virá a ser. Atravesse o portal agora.

LIBRA: É tudo muito rápido, portanto, melhor não se apegar a como as coisas vieram vindo, mas se dispor a reinventar a narrativa, para rapidamente se livrar do que viria a se transformar num aborrecimento, e só isso.

ESCORPIÃO: Você tem os instrumentos, você tem a vontade, e se as circunstâncias não ajudarem seus planos, pior para elas, porque você continuará em frente, com a alma orientada pela inefável certeza da vitória.

SAGITÁRIO: É oportuno tomar a iniciativa de encerrar as disputas que, daqui para frente, se tornariam a cada dia mais e mais ridículas, porque são argumentações e narrativas, sem contato com a realidade. Libertação.

CAPRICÓRNIO: A vida tem seus mistérios e maneiras enigmáticas de proceder, e nós em muitos momentos vamos junto, sem saber o que acontece, mas confiando. A entrega confiante é importante nesta parte do caminho.

AQUÁRIO: Todas as ideias, para serem praticadas, precisam de gente para as transformar em procedimentos e rotinas, porque as ideias não se realizam sozinhas, precisam de braços, pernas, intelecto e coração para isso.

PEIXES: Pensar alto, pensar grande, por que seria diferente? As visões não podem ser tratadas como fantasias, são estimulantes o suficiente para você tomar iniciativas ousadas, apostando alto em seu futuro. Ou não?